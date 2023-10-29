В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения

Фото: IStock/dimid_86
Пёс Кругетс весит 100 кг и очень от этого страдает.
Тг-канал «Москва24» пишет, что большую часть времени собака просто лежит, ведь любая попытка встать на лапы отзывается сильной болью. Пёс скулит и воет из-за своего состояния. Кругетсу необходимо сбросить минимум 50 кг.
Пса забрали в местный приют для животных. Там его будут кормить диетическим кормом, а когда он сбросит вес, направят на полное обследование в ветклинику.
Ранее сообщалось, что в Японии началось нашествие медведей. Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.
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Мария Фирсова