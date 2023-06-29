В ночь на 30 июня на некоторых участках МКАД перекроют движение

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Движение будет закрыто с 1:00 до 05:00
Из-за проведения работ движение на нескольких участках МКАД в Москве будет закрыто ночью 30 июня с 1:00 до 5:00. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
А движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово и обратно удалось возобновить. Так. движение пригородных пассажирских поездов на Павелецком направлении осуществляется в сторону Москвы и области по обоим путям. До этого оно было прервано из-за схода грузовых вагонов на станции Бирюлёво-Товарная.
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«Движение будет закрыто от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД», — приводит РИА Новости сообщение департамента.
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Мелисса Тимофеева