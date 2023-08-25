В ночных полях Подмосковья заметили светлячков

Фото: Минэкологии МО
Натуралисты заметили в полях Подмосковья в вечернее и ночное время светящихся жуков – светлячков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Многие не понимают, как такие крохотные членистоногие способны производить свечение. Яркий жёлто-зелёный свет получается в результате окислении биологического пигмента. Окисляется в организме насекомого вещество люциферин, и в результате химической реакции образует свечение. При этом его способны производить только самки», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.Странным является ещё и ярко выраженный половой диморфизм светлячков. У самок в отличие от самцов нет крыльев и надкрыльев. Поэтому они не способны летать. Форма их тела напоминает личинку, а не жука.
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