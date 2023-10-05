В Ногинске благоустроят набережную реки Клязьмы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ногинске в 2022 году была обновлена Фонтанная площадь. Сейчас ведётся корректировка проектной документации для продолжения благоустройства набережной реки Клязьмы. Об этом глава Богородского городского округа Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Самые яркие объекты – это Богородский проспект, сквер Карла Маркса и Бугрова в Ногинске, сквер Боевой Славы в Старой Купавне, наши парки. Практически по всем объектам у нас есть проекты. По одним мы зашли, а по другим скоро зайдём на экспертизу», – сказал глава.На рабочей встрече Воробьёв и Сухин обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
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Лора Луганская