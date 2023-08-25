В Ногинске достраивают жилой комплекс «Истомкино парк-2»

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Многоэтажный дом состоит из 2 корпусов. Один из корпусов рассчитан на 150 квартир, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
На данный момент специалисты достраивают последний этаж жилого дома, занимаются облицовкой и установкой оконных блоков.
Застройщиком выступает ООО СЗ «Фаворит Девелопмент», который замораживал строительство этого дома. Но в 2022 году застройщик возобновил строительство.
Завершение строительный работ планируется в 1-м квартале 2024 года.
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