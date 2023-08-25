В Ногинске достраивают жилой комплекс «Истомкино парк-2»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идёт строительство 9-этажного жилого дома на Юбилейной улице в Ногинске в Богородском округе.

Многоэтажный дом состоит из 2 корпусов. Один из корпусов рассчитан на 150 квартир, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На данный момент специалисты достраивают последний этаж жилого дома, занимаются облицовкой и установкой оконных блоков.





Застройщиком выступает ООО СЗ «Фаворит Девелопмент», который замораживал строительство этого дома. Но в 2022 году застройщик возобновил строительство.

Завершение строительный работ планируется в 1-м квартале 2024 года.

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