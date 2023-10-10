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В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах

10 октября 2023, 03:33
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что в новых учебниках истории для старшеклассников ожидает правки абзац о репрессированных народах. Новая редакция учебника появится к началу учебного года, пишет РИА Новости.
«Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что Торкунов стал одним из авторов учебника.


Ректор отметил, что внесение правок — естественный процесс, так как появляются новые данные, поэтому правки в учебниках будут вноситься как в этом, так и в последующих годах.

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#рф
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HR-консультант Енгалычева: для большей зарплаты стоит узнавать о целях компании
10 октября 2023, 03:35

Ориентация на цели и задачи компании может повысить шансы соискателя на получение более высокой заработной платы. Потенциальному кандидату рекомендуется подготовить краткое резюме своего опыта, чтобы продемонстрировать, что его ожидания от заработной платы имеют обоснованный фундамент. Об этом рассказала HR-консультант из онлайн-школы Skyeng Тамила Енгалычева в интервью для «Ленты.ру».
Енгалычева отметила, что одной из ключевых сложностей на собеседовании является недостаточная уверенность в собственных навыках и неспособность эффективно представить себя. Даже при наличии обширного опыта в отрасли, не всегда удается привлечь внимание HR-специалиста, и, следовательно, встречаются ситуации, когда опытные профессионалы проваливают первый этап интервью. Эта проблема становится особенно актуальной, когда собеседование проводится на иностранном языке и стресс еще больше мешает проявить себя.

Консультант объяснила, что, хотя окончательное решение по найму и финансовым условиям принимается на основе всего комплекса этапов собеседования, первое впечатление играет важную роль. Взаимодействие с рекрутером позволяет компании сформировать первое представление о потенциальном сотруднике: его профессиональном опыте, сильных и слабых сторонах, адаптации к команде и коммуникативным навыкам. Оценка HR-специалиста также может повлиять на конечное предложение по заработной плате.

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Донор спермы стал отцом 170 детей и решил на этом не останавливаться
10 октября 2023, 02:31

Фото: iStock/anamejia18

Мужчина из Великобритании, который утверждает, что стал отцом 170 детей, выразил свое намерение продолжать делиться своей спермой до конца своей жизни, сообщает Daily Mirror.
 52-летний житель Великобритании по имени Джо, предпочитающий оставаться неизвестным по фамилии, практикует донорство спермы уже несколько десятилетий, но не получает материального вознаграждения за свои услуги. Он говорит, что получает огромное удовлетворение от того, что помогает женщинам реализовать свою мечту о материнстве, и поэтому не намерен завершать это дело. Однако он также отмечает, что его хобби затрудняет устанавливать серьезные отношения.

Джо не ограничивается только сдачей спермы для искусственного оплодотворения. Он также предоставляет услуги естественного и «частично естественного» оплодотворения, что подразумевает секс с женщинами, ищущими донора. Однако во втором случае он ограничивается только необходимыми для зачатия действиями. По его словам, многие женщины, с которыми он встречался, сначала обращались к нему как к донору, а затем продолжали общение. Мужчина называет такие отношения «обратными», так как они начинаются уже после секса.

«Я не собираюсь уходить на пенсию до самого конца или пока какая-то удивительная женщина не заставит меня изменить свое мнение», — заявил Джо.
Он считает, что должен оставаться доступным для женщин в любое время, независимо от обстоятельств, и надеется найти партнершу, которая полюбит его таким, какой он есть, и будет готова родить его детей.

Джо рассказал, что основная проблема его хобби заключается в неудобных ситуациях во время естественного и особенно частично естественного оплодотворения. Часто женщины не могут правильно организовать встречу в день овуляции, и этому мешают дети и домашние животные.

У Джо есть собственные дети, и он старается поддерживать связь с ними. Он рекомендует женщинам честно говорить своим детям о их биологическом отце, чтобы у них не возникало сомнений или сложных эмоций по этому поводу в будущем.

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10 октября — Всемирный день психического здоровья: история и традиции праздника
10 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/g-stockstudio

10 октября во всем мире отмечается день психического здоровья. Вопреки мнениям о том, что психологическими заболеваниями считаются самые сложные виды отклонений в виде шизофрении или биполярного расстройства, распространенными диагнозами в этой области являются депрессия и тревожное расстройство, с которыми люди могут столкнуться в следствие травм или душевных потрясений. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения праздника, его традициях и интересных фактах.

История праздника

 
Торжество было учреждено в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ). В 2002 году с инициативой присоединиться к международному празднику выступила Российская академия медицинских наук. Целью праздника является информирование общественности о проблемах психологического здоровья, о том, что может спровоцировать психические расстройства, как противостоять таким факторам, а также о том, какие способы лечения существуют.

Традиции праздника

 
В этот день проходят торжественные мероприятия в медицинских учреждениях, специализирующихся на лечении заболеваний психики. Среди сотрудников учреждений проводятся семинары, лекции, тренинги. В честь торжества выпускаются брошюры, журналы, памятки, посвященные способам преодоления кризисных этапов в жизни, выходу их депрессии, способах укрепления психического здоровья.
 

Интересные факты

 
Расстройства психики часто встречаются в молодом возрасте. Наиболее часто диагностируются заболевания у населения в возрасте от 15 до 24 лет.
 
Согласно статистике за 2008 год, 20% россиян страдают расстройством психического здоровья.
 
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что каждый седьмой человек на Западе страдает психическим расстройством.
 
К развитию шизофрении может привести увеличение формы твердого неба.

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#заболевания
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10 октября — Всемирный день борьбы со смертной казнью
10 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Tashka

День борьбы со смертной казнью отмечается ежегодно 10 октября. Эта дата установлена с целью сокращения количества смертных приговоров. Редакция «Радио 1» расскажет об истории установления праздничной даты и странах, которые применяют такую меру наказания в настоящие дни.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

 
Этот праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни. Коалиция была создана в  2002 году в Риме. В настоящее время в объединение входят более 150 международных организаций, которые специализируются на защите прав человека. Основной целью Коалиции является сокращение количества приговоров, предусматривающих смертную казнь в качестве высшей меры наказания.
 

Смертная казнь

 

Смертная казнь является разрешенным законом лишение человека жизни в качестве наказания. В соответствии с установленными в некоторых станах нормами, ее применение допустимо за совершение особо тяжких преступлений.
Иран, Ирак, США, Пакистан, Судан и Китай практикуют смертную казнь, как меру наказания за нарушение закона в настоящее время. 

В ноябре 2007 года ООН приняла резолюцию, которая призывает страны отказаться от подобного вида наказания. 99 государств одобрили мораторий на смертную казнь, 33 воздержались от голосования, а против резолюции выступили 52 страны.


Смертная казнь в России

 
Впервые упоминания о смертной казни появились на Руси в 1938 году. Во времена правления Иоанна IV эта мера наказания использовалась без ограничений и осуществлялась изощренными и жестокими способами. Позже смертная казнь была отменена Борисом Годуновым, однако после пятилетнего моратория, он вновь вернул этот вид наказания.
 
Слуцкий призвал вернуть смертную казнь после гибели Татарского
Слуцкий призвал вернуть смертную казнь после гибели Татарского

В СССР смертная казнь также существовала. К ней приговаривали за особо тяжкие преступления, такие как измена Родине, убийство, насилие, дезертирство в военное время. С 1962 года к смертная казнь грозила совершившим экономические преступления. С августа 1996 года, в соответствии с указом Бориса Ельцина, приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся.
 
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Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль
МИД: авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты между Россией и Израилем
09 октября 2023, 23:57

Фото: iStock/ViktorCap

МИД России опубликовал информацию о продолжении прямых перелетов между Россией и Израилем, учитывая высокий спрос россиян, желающих вернуться на родину.
В сообщении, размещенном в телеграм-канале МИДа, указывается, что российские авиакомпании, такие как Red Wings и «Азимут», осуществляют рейсы по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Эти полеты проводятся с учетом рекомендаций Росавиации.

МИД также предоставил контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов. Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпанией Red Wings по номеру 7 (495) 212-12-51 или с авиакомпанией «Азимут» по номеру 7 (863) 226-00-05. Также информацию о рейсах можно отслеживать на официальных ресурсах авиакомпании Red Wings.

МИД подчеркнул, что авиакомпании уведомляют пассажиров об изменениях в расписании через электронную почту и СМС.

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#смс
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Фридман раскрыл, как оказался в Израиле
Bloomberg: Фридман переехал в Израиль еще неделю назад
09 октября 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль еще неделю назад, в интервью для Bloomberg.
Ранее источник близкий к бизнесмену сообщил РБК, что Михаил Фридман переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

«Неделю назад я переехал в Израиль. Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», - прокомментировал ситуацию Фридман. 

Он также отметил, что больше не может жить в Великобритании из-за санкций. 

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#москва
#великобритания
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Омбудсмен Володарский усомнился в больших изменениях из-за новой системы в вузах
09 октября 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/ABGlavin

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что кардинальных изменений в сфере высшего образования после внедрения новой системы ждать не стоит.
«Кардинально ничего не изменится. Укрупнение по направлениям – это хорошо. Но заявлено, что вновь будут меняться стандарты. Сколько бы их не меняли, они идут от чиновников – это вчерашний день. Надо дать возможность вузам работать по собственным стандартам. Для этого понадобится возрождать внутренне учебно-методическое объединение в вузе и привлекать работодателей», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Володарский.

Он подчеркнул, что новые стандарты должны создаваться совместно с общественно-профессиональным сообществом и потенциальными работодателями.

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#образование
#вузы
#стандарт
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Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль
09 октября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/tanyss

Между РФ и Израилем продолжают летать прямые рейсы.
Tourdom сообщает, что из Сочи в Тель-Авив в 12:54 отправился задержанный ранее рейс WZ4311. О возобновлении регулярных рейсов информировала авиакомпания Red Wings.
 
В расписании адлеровского аэропорта на завтра борт запланирован на 13:30. Онлайн-табло израильского Бен-Гуриона пока не информирует по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра.
 
По рекомендации Росавиации перелёты будут осуществляться в дневное время.

Ранее сообщалось, что люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью.

Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.

«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.
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#аэропорт
#россия
#израиль
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Общественник Цапко: «Надо давать вузам больше свободы в формировании программ»
09 октября 2023, 19:18

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко призвал при внедрении новой системы высшего образования не вгонять вузы в рамки и давать им больше свободы для формирования образовательных программ.
«Главная проблема в том, что часть вузов, которые не хотели меняться под Болонскую систему, вероятно, не поменяются и под новую систему. Надо давать вузам больше свободы в формировании образовательных программ. Люди в образовании смотрят далеко вперёд, во многих вузах уже готовят специалистов будущего, поэтому не нужно загонять их в узкие рамки», — приводит Общественная Служба Новостей слова Цапко.

Он подчеркнул, что образовательное сообщество способно к качественному саморегулированию.

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#вузы
#образование
#программа
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