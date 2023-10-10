В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что в новых учебниках истории для старшеклассников ожидает правки абзац о репрессированных народах. Новая редакция учебника появится к началу учебного года, пишет РИА Новости.
«Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что Торкунов стал одним из авторов учебника.
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