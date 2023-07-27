Радио1
Главная / Новости / Общество/ В новых регионах Россия повысят пенсии

В новых регионах Россия повысят пенсии

Замминистра труда Пудов: Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
27 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заявил, что в новых регионах России пенсии поднимут до среднероссийского уровня, если существующая пенсия окажется меньше назначенной в соответствии с российским законодательством.

«Это значит, что с 1 марта при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут применяться особенности, которые позволят гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения», — цитирует РИА Новости слова Пудова в ходе заседания комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что если уже назначенные пенсии жителей новых российских регионов окажутся больше, то доплата сохранится.

Читайте также:

Эксперт Дайнеко: Пенсию по старости могут не назначить из-за недостаточного трудового стажа

В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО
#пенсии
#рф
#россия
#минтруд
Читайте нас в
В России заводчиков животных обяжут платить налоги и регистрироваться
27 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Госдуму внесены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», регулирующие заводческую деятельность. Так, правительство РФ могут наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к содержанию, разведению и маркировке животных, пишут «Известия».
Автором законопроекта выступил первый зампред комитета ГД РФ координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов. Он пояснил, что поправки должны решить серьезную проблему «черных заводчиков», которые занимаются коммерческим разведением животных в неподобающих условиях.

«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — цитирует издание слова собеседника.

Читайте также:

Зоопсихолог Сиротина: как взять животное из приюта

Учёные выяснили, что домашние животные могут быть полезны для кишечника детей

Россиян предупредили об опасности приближаться к воронам
#животные
#поправки
#рф
Читайте нас в
Маск уже год избегает женщин из-за работы
Business Insider: Миллиардера Илона Маска с июля прошлого года не видели вместе с представительницами прекрасного пола
26 июля 2023, 23:52

Фото: РИА Новости

Один из богатейших людей планеты, миллиардер Илон Маск вот уже больше года из-за плотного рабочего графика не появляется на публике с женщинами. Об этом пишет американское издание Business Insider.
По информации издания, «неясно, с кем встречается Маск по состоянию на июль 2023 года». Последний раз в компании представительницы прекрасного пола предприниматель появлялся год назад — тогда речь шла о его подруге, актрисе Наташе Бассетт. Однако вскоре после этого пара рассталась, и с тех пор никакой новой информации о романтических отношениях Маска не появлялось.

Business Insider связывает подобное поведение бизнесмена с напряженным рабочим графиком после покупки Twitter, а также создания компании xAI, которая должна будет заниматься вопросами разработки искусственного интеллекта.

Читайте также:

Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

Илон Маск создал новую компанию xAI по разработке ИИ

CNBC: Маск требует согласовывать с ним наем каждого нового сотрудника Tesla
#предприниматель
Читайте нас в
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена о налоговых правонарушениях
26 июля 2023, 21:27

Фото: iStock/lucky-photographer

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена, так как он частный гражданин. Об этом она сообщила во время брифинга.
Отмечается, что президент США Джо Байден с женой поддерживают Хантера.

Напомним, ранее Сын президента США Хантер Байден признался в двух налоговых нарушениях. По данным из письма минюста в суд штата Делавэр, Байден согласился признать свою вину в нарушениях, касающихся налоговой информации. Хантеру Байдену предъявлено несколько обвинений по делу «умышленной неуплаты налогов».

Байдену также предъявлено обвинение по использованию запрещенных препаратов и владению пистолетом Colt. Согласно сообщению New York Post, Хантер Байден, сын президента США, обвинен в нарушении закона о регистрации иноагентом за то, что он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца во время, когда тот был вице-президентом. 

Читайте также:

​​​​​Сын президента США признал вину в налоговых правонарушениях

Политолог Блохин рассказал, возможен ли импичмент Байдена

СМИ: на сына Байдена заявили в прокуратуру за письма пресс-секретарю
#США
#Байден
#Белый дом
#налоговые правонарушения
Читайте нас в
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
26 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/Ratchat

По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. Об этом сообщает Telegram-канал Городское хозяйство Москвы.
«За несколько часов выпало до 46 мм осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе ЗАО. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что большинство воды самотеком ушло в ливневую сеть. При этом там, где было необходимо пропуск осадков был обеспечен сотрудниками ГУП «Мосводосток».

Синоптики также предупреждают, что сильные дожди продолжатся и в ближайшие дни. Также до конца текущих суток ожидаются сильные порывы ветра.

Ранее в МЧС предупреждали, что в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД в дождь

Синоптик Шувалов назвал причину дождливого лета в Москве

Москва и область уходят под воду
 
#погода
#дождь
#ливень
Читайте нас в
Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор
26 июля 2023, 21:02

Фото:iStock/SergeyPankratov

Стало известно о смерти 56-летней певицы Шинейд О’Коннор.
Шинейд О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а её песня Nothing Compares 2 U стала номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.
 
В начале 2023 года певицу наградили высшей наградой на церемонии RTÉ Choice Music Awards. Шинейд О’Коннор посвятила свою победу «всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии». Зрители аплодировали певице стоя.
 
У О’Коннор осталось трое детей. Её 17-летний сын Шейн умер в 2022 году.

Читайте также:

Умер сценарист и актёр фильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер

Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов умер на приёме у врача

Скоропостижно скончался 40-летний глава «ИКС Холдинга» Черепенников


#Шинейд О’Коннор
#певица
#музыкант
Читайте нас в
Петербуржцам объяснили, как разобраться в новых платежках ЖКХ
26 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Kiwis

В Едином информационном расчетном центре раскрыли детали о новом платежном документе ЖКХ. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Сообщается, что в июне этого года жители Калининского района Петербурга перешли на единый платежный документ. На данный момент их также получают жители Выборгского и Фрунзенского районов. В следующем месяце к ним присоединятся Василеостровский, Петроградский, Центральный и Приморский районы.

Данные о переходе других районов на единый платежный документ и всю необходимую информацию по начислениям можно найти на сайте Единого информационного расчетного центра Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб), также можно обратиться по телефону или при личной консультации.

«Для актуализации данных о собственнике в единой квитанции необходимо предоставить ЕИРЦ СПб документы, которые подтверждают право собственности или социального найма», — передает «Петербургский дневник».

Уточняется, что число обращений в расчетный центр от жителей районов, где переход на единый платежный документ уже состоялся, увеличилось. Однако теперь все интересующие вопросы можно решить в ЕИРЦ СПб.

Срок рассмотрения запроса не превышает тридцати календарных дней, однако, как показывает практика, ответ на обращение поступает раньше официального срока.

Читайте также:

​​​​​Юрист Крохин заявил, что новая система оплаты ЖКХ нанесет удар по управляющим компаниям

Эксперт ЖКХ Чулочников раскрыл нюансы новой системы оплаты коммунальных услуг

Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля

#ЖКХ
#квитанция
#Петербург
#платеж
Читайте нас в
Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как блогерам избежать проблем с законом из-за налогов
26 июля 2023, 19:28

Фото: iStock/Iuliia Kandaurova

Известный российский блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы проблемы с законом из-за налогов не появлялись у блогеров. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«То есть вы заводите себе счет, вам на этот счет перечисляют деньги за рекламу. Вот он банк, вот он счет, вот налоговая служба, которая с этого вычитает налоги», — цитирует Пучкова Общественная служба новостей.

Блогер отметил, что как только человек хочет уйти от уплаты налогов и ищет разные способы, чтобы уйти от этого — вот тогда ФНС и СК могут им заинтересоваться. 

Пучков также не понимает, зачем создавать проблемы с законом, если можно работать «по-белому» и просто заплатить необходимые налоги.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов.

Читайте также:

​​​​​Депутат Нилов объяснил, почему не нужно национализировать блогеров

Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Мошенники лишили блогера Настю Ивлееву 1,1 миллиона рублей

#блогер
#налоги
#СК РФ
#ФНС
Читайте нас в
В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок
26 июля 2023, 19:24

Фото:istockphoto/grinvalds

В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.
Baza пишет, что подлинность справок будет проверяться. Об этом рассказали  в правительстве Ингушетии.
 
Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил проработать тему справок совместно с духовенством Ингушетии. Запрет планируют ввести с сентября. Подобное правило уже действует в Чечне с 2011 года.

«У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесёт пользу в этом вопросе», — прокомментировал решение Махмуд-Али  Калиматов.
Также предлагается штрафовать родителей, обманом заключивших брак, скрывших от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других заболеваниях.

Читайте также:

Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд

Во Франции мужчина накачивал жену успокоительными, чтобы её насиловали другие мужчины

Жена Гуфа подала на развод
#брак
#развод
#Ингушетия
Читайте нас в
Синоптик Шувалов назвал причину дождливого лета в Москве
26 июля 2023, 18:58

Фото:istockphoto/portokalis

Дождливое лето в Москве и средней полосе России вызвано особенностями атмосферной циркуляции.
Об этом  «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
 
«Мы имеем дело с особенностями атмосферной циркуляции. Распределение осадков достаточно прихотливое. В Москве с начала июля выпало больше 120% месячной нормы и выпадет ещё. Но при этом в Рязани и Туле идёт недобор осадков, а в Воронеже, наоборот, 150% осадков»,-объясняет синоптик.
По словам Александра Шувалова, лето не задалось. В Москве ни одна метеостанция ни разу не отмечала +30 градусов.
 
«Надо поискать такие годы, когда не было плюс 30», —говорит синоптик Александр Шувалов.
Дожди закончатся к воскресенью, 30 июля, наступит тёплая погода. Август начнётся без осадков.

Читайте также:

В Лондоне начали разрушаться здания из-за экстремальных погодных условий

Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году

В Сочи мощный ливень смыл 10 машин


#погода
#осадки
#дожди
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников