В новых регионах Россия повысят пенсии

Фото: iStock/Denis Vostrikov
Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заявил, что в новых регионах России пенсии поднимут до среднероссийского уровня, если существующая пенсия окажется меньше назначенной в соответствии с российским законодательством.
«Это значит, что с 1 марта при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут применяться особенности, которые позволят гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения», — цитирует РИА Новости слова Пудова в ходе заседания комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Он отметил, что если уже назначенные пенсии жителей новых российских регионов окажутся больше, то доплата сохранится.
Читайте также:
Эксперт Дайнеко: Пенсию по старости могут не назначить из-за недостаточного трудового стажа
В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам
Политолог Перенджиев рассказал, что ожидает контрактников после прибытия в зону СВО
Диана Аванесян