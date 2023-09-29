В новый дом в Павловском Посаде из аварийного жилья переедут 46 семей

Фото: МинЖКХ МО
В Павловском Посаде достроили дом для 46 семей переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
Надзорное ведомство завершило итоговую проверку и выдало заключение о соответствии проектной документации дома в Первом переулке Максима Горького. В здании три этажа и 46 квартир. На прилегающей территории установили детскую игровую площадку и спортивную зону с тренажёрами.
Строительство дома стартовало в 2021 году. Новостройка станет второй в городском округе, возведённой по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы».
В 2021 году в поселке Большие Дворы в новое жильё переехали 53 семьи.
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Строительство дома стартовало в 2021 году. Новостройка станет второй в городском округе, возведённой по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы».
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Лора Луганская