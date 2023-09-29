Радио1
Главная / Новости / Общество/ В новый дом в Павловском Посаде из аварийного жилья переедут 46 семей

В новый дом в Павловском Посаде из аварийного жилья переедут 46 семей

29 сентября 2023, 22:51
Фото: МинЖКХ МО

Фото: МинЖКХ МО

В Павловском Посаде достроили дом для 46 семей переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
Надзорное ведомство завершило итоговую проверку и выдало заключение о соответствии проектной документации дома в Первом переулке Максима Горького. В здании три этажа и 46 квартир. На прилегающей территории установили детскую игровую площадку и спортивную зону с тренажёрами.

Строительство дома стартовало в 2021 году. Новостройка станет второй в городском округе, возведённой по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы».


В 2021 году в поселке Большие Дворы в новое жильё переехали 53 семьи.

Читайте также:

Воробьёв: в Подмосковье расселили 50% аварийных домов от плана

Воробьёв потребовал форсировать расселение ветхого жилья в Подмосковье

В Подмосковье началось переселение из признанных аварийными в 2022 году домов





#подмосковье
#московская область
#дома
#строительство
#ветхое жильё
#аварийное жильё
Читайте нас в
Директор Объединённого института ядерных исследований Трубников удостоился китайской награды
29 сентября 2023, 22:40

Фото: Мининвест МО

Руководитель Объединённого института ядерных исследований в Дубне Григорий Трубников получил Премию дружбы КНР. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это высшая награда китайского правительства для зарубежных деятелей, которые внесли выдающийся вклад в экономику и социальный прогресс страны. Руководитель ОИЯИ, удостоен награды за вклад в развитие научного сотрудничества института и китайских научных центров в области сверхпроводящих технологий, ядерно-физических установок и ядерной медицины. 
«Для меня большая честь оказаться в числе лауреатов премии. Очень рад, что наша совместная работа с Институтом физики плазмы, Институтом современной физики и Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук удостоена такой высокой оценки. Эта премия – признание дружбы, высокая оценка сотрудничества и диалога, в которых нуждается современный мир», – сказал Трубников.
Церемония награждения прошла в Доме народных собраний в Пекине. После её завершения начался государственный прием в честь 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики. В мероприятии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Читайте также:

Политолог Орлов оценил идею привлечения иностранных специалистов в науку и экономику РФ

Американские учёные выяснили, из-за каких овощей можно набрать лишний вес

В Госдуме выступили за привлечение иностранных специалистов в российскую экономику
 

#мининвест мо
#дубна
#оияи
#учёный
#премия
#китай
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Власти первый раз назвали численность россиян в новых регионах
ФОМС оценил численность россиян в новых регионах
29 сентября 2023, 21:54

Фото: istock / Oleg Elkov

В Госдуму внесли проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), согласно которому прогнозируемая численность жителей новых регионов РФ составит 3 227 429 человек. Информацию передает РБК.
Федеральная служба государственной статистики в марте 2023 года сообщила, что по состоянию на 1 января 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было зарегистрировано 2 млн 827 тыс. 429 российских документов, удостоверяющих личность. До конца текущего года будут выданы еще 400 тыс. паспортов.

Новые регионы официально вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября будет отмечать День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Также в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 8 по 10 сентября 2023 года провели первые официальные выборы с момента их присоединения к России, которые показывали самую высокую явку.

Читайте также: 

Путин определил количество подлежащих призыву осенью россиян

Путин: Руководители «золотого миллиарда» эксплуатируют всю мировую экономику

Путин: Фидель Кастро был настоящей глыбой

#владимир путин
#президент
#регионы
#днр
#лнр
#рф
#запорожье
Читайте нас в
MSK1.RU: В Домодедово задержали четыре рейса «Уральских авиалиний»
29 сентября 2023, 21:41

Фото: istock / Takosan

В аэропорту Домодедово задержали 4 рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Информацию сообщает московское издание «MSK1.RU».
По данным издания, 29 сентября были задержали рейсы в Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Грозный. Продолжительность задержек варьировалась от 20 минут до 4 часов. Пассажиры выразили недовольство, так как никто заранее не уведомили о ситуации и им пришлось ждать в аэропорту.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили что одна из задержек была по причине технической неисправности, но рассказать о других рейсах авиакомпания не смогла. 

Сегодня также сообщалось о сбоях в системе бронирования Leonardo, из-за чего регистрация в аэропортах была затруднена. «Ростех» объяснили сбой системы зарубежной DDoS-атакой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Пилоты получили рекомендации от Росавиации после аварии с A320

«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов

В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16

#домодедово
#пассажиры
#сочи
#рейсы
#авиакомпания
#авиакомпании
#калининград
Читайте нас в
Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха
Увлажнитель воздуха поможет избавиться от храпа
29 сентября 2023, 21:28

Фото: iStock/Dima Berlin

В преддверии начала отопительного сезона россияне, как правило, бегут покупать увлажнители воздуха. Общественная служба новостей рассказала об их пользе и вреде.
Безусловно, приобрести увлажнитель воздуха нужно семьям с маленькими детьми. Это позволит избежать сухости детской кожи, а также уменьшит количество вредных микроорганизмов в воздухе.

Интересным эффектом увлажнителя может стать избавление человека от храпа. Из-за сухого воздуха слизистые оболочки начинают пересыхать, горло отекает и возникает храп, поэтому работающий в ночное время увлажнитель позволит спать спокойно.

Также, сообщает ОСН, прибор для увлажнения воздуха позволяет дольше сохранять квартиру в чистоте, поскольку во влажном климате пыль сразу оседает на пол, оставляя чистыми мебель и предметы интерьера.

Помимо этого, специалисты советуют использовать увлажнитель вместе с кондиционером или обогревателем. Два последних, согревая помещение, пересушивают воздух, а работающий одновременно увлажнитель будет создавать максимально комфортную атмосферу.

Кроме того, слишком пересушенный воздух начинает вредить деревянной мебели, которая может покрыться трещинами.

Ну и ещё одним немаловажным плюсом увлажнителя является его благоприятное воздействие на растения, для которых необходим определённый климат.

Помимо такого большого количества плюсов, у устройства для увлажнения воздуха есть и ряд минусов.

Так, например, многие модели увлажнителей издают неприятный ультразвуковой шум, к которому, конечно можно привыкнуть, но всё же он негативно влияет на слух. 

Если выбрать неправильный увлажнитель, без возможности регуляции уровня влажности, можно получить плесень на потолке и стенах, а также постоянные лужи. Оптимальной является влажность в 30-45% в летнее время и 30-60% зимой. 

Также увлажнитель может наносить вред и мебели. На ней может появиться белый налёт, поэтому важно наливать в ёмкость максимально очищенную от примесей воду.

Кроме того, из-за повышенной влажности может происходить цветение воды.

Читайте также:

Синоптик Тишковец спрогнозировал, когда в Москве включат отопление

В Подмосковье перед стартом отопительного сезона начались пробные пуски котельных

Не дай себе засохнуть. Врачи рассказали, как спастись от обезвоживания в холодное время года
#климат
#воздух
#прибор
#дом
Читайте нас в
Минтранс прокомментировал ситуацию с самолётами ГТЛК
Минтранс: Предупреждение ГТЛК не повлияет на международные рейсы
29 сентября 2023, 21:28

Фото: istock /Bogdan Khmelnytskyi

​Министерство транспорта заявило, что ситуация с самолетами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не будет влиять на выполнение перевозчиками программы полетов по направлениям за рубеж.
В ведомстве заявили, что ГТЛК направила авиаперевозчикам договоры лизинга на продолжительное время, которые подтверждают право собственности на воздушные суда. В скором времени ожидается заключение новых договоров для уменьшения возможных правовых издержек.

«Воздушные суда, о которых идет речь в сообщениях СМИ, составляют примерно 5% от всего парка российских авиакомпаний. Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний», — заявили в пресс-службе Минтранса РФ 29 сентября.
Напомним, ранее Росавиация попросила авиакомпании не использовать самолеты, находящиеся под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов, так как на них могут наложить арест.

Читайте также: 

Пилоты получили рекомендации от Росавиации после аварии с A320

«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов

В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16

#самолёты
#сми
#росавиация
#компании
#авиакомпании
Читайте нас в
В Екатеринбурге педагогам запретили общаться с родителями в WhatsApp* и Telegram
29 сентября 2023, 21:10

Фото: istock / Pinkypills

В Екатеринбурге педагогам запретили переписываться с родителями учеников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Информацию сообщает издание e1.ru.

Как сообщает издание, родители школьников Екатеринбурга стали получить уведомления от классных руководителей о том, что они прекращают использование мессенджеров WhatsApp и Telegram для связи по учебным вопросам. Общение с учителем предлагают вести по старинке — в бумажных дневниках.

Общение между учителями и родителями в этих мессенджерах будет прекращено с 1 октября. Информация об этом следует из скриншота переписки, который опубликовал e1.ru. Как отмечает издание, такие меры были предприняты властями для перевода школьного общения на отечественную платформу, разработанную «ВКонтакте» и «Сферум».

Читайте также: 

WhatsApp больше не будет работать на старых смартфонах на Android

Спецслужбы Украины пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp

На Кубани 13-летний школьник пырнул старшеклассника ножом в лицо


#родители
#вконтакте
#меры
#telegram
#информация
#школа
Читайте нас в
Путин определил количество подлежащих призыву осенью россиян
Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян в армию
29 сентября 2023, 20:27

Фото: istock / scaliger

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В рамках призыва в армию отправят 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»  призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», – сообщается в публикации.
Кроме того, документ поручает отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истек, в запас. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня – 29 сентября. Призыв будет проходить до 31 декабря.

Ранее сообщалось о длинных очередях в военкоматы в нескольких районах Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

В ООН оценили мировой уровень ядерной угрозы

Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО

Годовщина мобилизации в России: какой она была и ждать ли новую волну

#владимир путин
#президент
#призыв
#указ
#человек
Читайте нас в
Проходящий при поддержке Подмосковья форум «Единство в согласии» собрал свыше 50 делегатов
29 сентября 2023, 20:23

Фото: Дмитрий Белицкий

Более 50 делегатов собрались на третий по счёту Всероссийский форум «Единство в согласии». В этом году форум приурочен ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Мероприятие организовали Дом народов России и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Оно проходит с 28 по 30 сентября при поддержке Подмосковья.
«30 сентября мы отмечаем важную дату. Ровно год назад четыре субъекта вошли в состав России. Сегодня представители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья – в гостях в Подмосковье. Мы всегда рады гостям из других регионов, хотим поделиться опытом активистов и показать наше прекрасное Подмосковье. Для всех участников форума, а это более 50 делегатов из разных регионов России, подготовлена насыщенная полезная программа, а также культурные мероприятия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.  
В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ, Федеральной национально-культурной автономии России, национально-культурных объединений разных регионов.
 
Участникам рассказывают о социальном проектировании, участии в грантовых конкурсах, патриотическом воспитании молодёжи и сохранении исторической памяти.
 
Сегодняшний день форума был посвящён интеграции национально-культурных объединений новых регионов в правовое и социально-культурное пространство России. 
 
Как рассказала директор Дома народов России Анна Полежаева, до конца года филиалы организации появятся во всех новых регионах. Один уже открыли в ДНР.
 
Завершился второй день фестиваля концертом «Одна страна. Одна семья. Одна Россия». А 30 сентября делегаты отправятся на экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Там для них запланирована насыщенная программа.

Читайте также:

Участники форума «Единство в согласии» будут развивать народную дипломатию

Школьники из новых регионов получили первые паспорта в Музее Победы

В Кремле раскрыли планы Путина на День воссоединения новых регионов с Россией

 

 
#екатерина швелидзе
#форум
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Пособие по беременности и родам в России вырастет в полтора раза
29 сентября 2023, 19:30

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Со следующего года в России почти в полтора раза вырастет сумма пособия по беременности и родам. Максимальны размер такого пособия в 2024 году может составить 565 тысяч рублей.
Сообщение об этом в своем официальном телеграм-канале опубликовала пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. Что касается пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, то оно увеличится до 49 тысяч рублей.

В сообщении Минтруда указано, что максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей в 2023 году до 565 тысяч рублей в 2024 году. Сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет возрастет до 49 тысяч рублей по сравнению с 33,3 тысячи рублей, которые выплачивались в 2023 году.

Читайте также:

Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

Экономист Лобода назвал справедливой пенсию в размере 50 тыс рублей

В ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян

#пособия
#служба
#министерство
Читайте нас в
Достижения.рф