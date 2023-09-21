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В новом учебном году ЦППК продолжает знакомить детей с правилами безопасности

21 сентября 2023, 13:56
Первый внеклассный урок по правилам безопасности на ж/д инфраструктуре АО «Центральная ППК» провела уже 1 сентября. урок прошёл в средней школе №12 в Орехово-Зуеве.
Компания АО «Центральная ППК» планирует провести ещё два внеклассных урока по повышению знаний правил безопасности на ж/д инфраструктуре.

Компания создала этот образовательно-игровой проект, повышающий знания детей о безопасности, 3 года назад. С момента создания проекта сотрудники компании провели порядка 100 обучающих уроков и просветили почти 4 тысячи детей.


Компания проводит внеклассные уроки для учащихся младших и средних классов, так и для дошкольников.

На внеклассных уроках сотрудники компании АО «Центральная ППК» рассказывают детям о правилах поведения на железной дороге, а в этом им помогают различные герои мультфильмов — учат ребят, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути, играть на платформах и не только.

А для закрепления материала сотрудники используют специализированные раскраски и пазлы, которые вручаются по окончании занятий, а спортивные игры, эстафеты, викторины и конкурсы делают процесс обучения ещё увлекательнее.

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В Жуковском построят новую скоростную автодорогу, которая пройдет в объезд посёлков
21 сентября 2023, 13:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему развития транспортной доступности в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета рассказал, что в конце прошлого года в Жуковском специалисты завершили реконструкцию улицы Туполева включая тоннель под площадью Громова, что значительно облегчило путь жителям до Раменского и до Москвы.
«Огромным подарком на Новый год стало то, что вы дали старт движению по Туполевскому шоссе. Жители этого очень ждали. Это дорога для двух наших муниципалитетов — и Раменского городского округа, и округа Жуковский», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
На сегодняшний день запланировано реализовать строительство и реконструкцию автодороги М-5 «Урал», которая пройдет в объезд посёлков и позволит значительно сократить время в пути. Реализация проекта намечается на 2024 год.

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ВЦИОМ: Половина россиян не хотят платить за скачивание фильмов
21 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Milos Bjelica

Около 52% россиян не хотят платить за просмотр и скачивание в интернете фильмов, книг и музыки. Опрос провел Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликовал результаты на своем сайте.

Только 34% россиян заявили, что авторы фильмов, музыки и книг заслужено должны получать деньги за просмотр их произведений. 

Также, 63% опрошенных считают, что для борьбы с пиратским контентом необходимо устанавливать доступные цены на покупку фильмов, сериалов, книг и прочих продуктов. 23% граждан убеждены в необходимости ужесточения законодательства в отношении пиратского контента.

Аналитики заявили, что за последние 5 лет отношения людей к интеллектуальной собственности поменялось. Так, в 2018 году 71% опрошенных граждан не были готовы платить за медиа-продукты.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 10 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 граждан в возрасте от 18 лет. Погрешность исследований с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 

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#отношения
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«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей
Рост цен на иномарки в России продолжится до конца года
21 сентября 2023, 13:27

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В ближайшее время на рынке не появятся иномарки стоимостью ниже одного миллиона рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили в дилерском холдинге «Автодом».
Уточняется, что до конца текущего года цены на автомобили будут повышаться. Это связано с нестабильным курсом рубля и увеличившимися расходами на таможенное оформление. Кроме того, влияют на стоимость удорожание производства, расходы на запчасти и нехватка электронной компонентной базы. 

В свою очередь ГК «АвтоСпецЦентр» сообщила «Газете.Ru», что остановить рост цен на авто и вернуть прежнюю стоимость позволит только локализация производства. В настоящее время российские производители зависят от импорта запчастей из других стран, который в настоящее время происходит с большими трудностями и перебоями. Также необходима стабилизация экономической ситуации в стране и укрепление рубля. 

Как отметил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, в настоящее время для россиян наиболее доступна Lada Granta с механической коробкой передач, которую можно приобрести имея ограничение в один миллион рублей. Если речь идёт об иномарках, то самый бюджетный вариант – это китайский Changan Alsvin с роботизированной коробкой передач за 1,6 миллионов рублей. 

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#иномарка
#россия
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Глава округа Жуковский Юрий Прохоров рассказал о программе расселения аварийного жилья
21 сентября 2023, 13:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили важную тему, касающуюся расселения из аварийного жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета доложил, что в округе расселение из аварийного жилья ждут 702 семьи (39 домов).

На сегодняшний день, в Жуковском строится новый многоквартирный дом, квартиры в котором после сдачи в следующем году получат 107 семей из 8 аварийных домов.
«Как сказал наш Президент, людей надо вытащить из трущоб. Благодаря вашей программе сегодня строится первый дом под расселение. Сейчас мы ведем переговоры по площадке под второй», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
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#строительство
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#семьи
#расселение
#переговоры
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Глава Жуковского рассказал про строительство объектов здравоохранения
21 сентября 2023, 12:54

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему здравоохранения в округе.

В городском округе Жуковский в сосудистом центре городской больницы появилась новая операционная с современным ангиографом. кроме того, в детской поликлинике округа установили цифровой рентгенаппарат.

Андрей Воробьёв отметил тему здравоохранения очень важной, которой нужно уделить особенно много внимания. 
«Я знаю, что большие работы ведутся по капитальному ремонту стационара и взрослой поликлиники Жуковской областной больницы. Это важные изменения. Очень надеюсь, что всё сделаем досрочно. Прошу курировать это направление», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Жуковский.
Глава Жуковского заверил, что работы будут завершены в начале зимы текущего года. 

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#жуковский
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#андрей воробьёв
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#строительство
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Годовщина мобилизации в России: какой она была и ждать ли новую волну
21 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В зону проведения СВО отправились 300 тысяч человек. О том, как провожали на фронт защитников Родины и ожидать ли повторного призыва, расскажет редакция «Радио 1».

Указ о частичной мобилизации в России


Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства подписал указ, согласно которому, граждане РФ должны быть призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ устанавливает денежное содержание военнослужащих и основания, по которым они могут прекратить службу. Согласно указу президента, частичная мобилизация действует до тех пор, пока ее действие не будет отменено.

Мобилизация 21 сентября 2022 года


О проведении частичной мобилизации в стране, граждане России узнали из обращения президента Владимира Путина. Он сообщил, что в рамках мероприятия, для участия в военных действиях будет призван один процент от всего мобилизационного резерва страны, что составляет 300 тысяч человек. Вскоре после объявления мобилизации, потенциально подпадающим под призыв стали поступать повестки с предписанием явиться в военный комиссариат.
В первую очередь призыву подлежали те, кто имел опыт прохождения военной службы и те, в чьих военно-учетных специальностях нуждалась российская армия.

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Перед тем, как набранных в рамках мобилизационных мероприятий бойцов отправить в зону проведения СВО, с ними проводили инструктажи и боевую подготовку. Тем, кто ранее проходил службу в ВС РФ вновь напомнили о технических характеристиках оружия, о правилах оказания первой медицинской помощи и о том, как использовать современное вооружение.
Кроме тех, кому пришли повестки, в военкоматы стали прибывать добровольцы, которые решили отправиться на защиту Родины, не дожидаясь призыва.

По телевидению транслировались трогательные кадры отбытия бойцов с военных полигонов в зону проведения боевых действий. Их провожали жены, матери, сестры и местные жители, которые пожелали бойцам выполнить свой воинский долг и вернуться домой. Уже в ноябре 2022 года призванные в рамках частичной мобилизации бойцы показали достойный уровень подготовки и были награждены за подвиги и успешное выполнение боевых задач.  


Когда мобилизованных вернут домой


21 сентября 2023 года прошел ровно год с момента объявления частичной мобилизации на территории России. В различных телеграм-каналах обсуждается вероятность ротации военнослужащих. О том, подлежат ли призванные в рамках частичной мобилизации ротации, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с URA.ru.

По его словам, ротация военнослужащих проходит, но проводятся такие мероприятия на уровне подразделений и частей, в которых служат призванные на военную службу. Он также подчеркнул, что «ротация является тактическим термином, который означает, что мероприятия проходят на тактическом уровне». Картаполов пояснил, что, пока одна рота выполняет боевые задачи, другая в это время отдыхает. Он также отметил, что призванные по мобилизации имеют право на отпуск два раза в год, в отличие от проходящих службу по контракту.

Вторая волна мобилизации 2023 


Информация о проведении в России второй волны мобилизации обсуждается в украинских телеграм-каналах, которые распространяют различные фейки о дополнительном призыве. Российские официальные лица заявляют, что необходимости в проведении новой мобилизации в стране в настоящий момент нет. Прежде президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек. Он также отметил мужество российских мужчин, которые отправляются защищать Родину добровольно, понимая, что их может ожидать тяжелое ранение или гибель.

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В Жуковском построят большую школу на 1100 учеников
21 сентября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили строительство и капитальный ремонт школ.

Юрий Прохоров доложил губернатору, что за 5 лет в Жуковском капитально отремонтировали 6 школ и 3 детских сада. Кроме того, специалисты приступили к строительству большой школы на 1100 мест в микрорайоне №5, которая откроет свои двери для школьников уже в следующем учебном году.

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Известный математик Абрамов пострадал от телефонных мошенников
21 сентября 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Diy13

Известный российский математик, главный научный сотрудник Вычислительного центра РАН Сергей Абрамов не сумел вычислить. обман. Мошенники обманули его с помощью старой уловки — истории о ДТП.
Телефонный звонок разбудил 77-летнего профессора, автора более 130 научных работ среди ночи. Неизвестный мужчина рассказал математику о том, что по вине его жены произошло серьезное ДТП. Чтобы избавить ее от уголовного преследования, от ученого потребовали передать курьеру 10 тысяч долларов. Аналитический ум не помог Абрамову распознать обман. Он собрал деньги и передал их подъехавшему курьеру.

Но заснуть профессору не удалось. Последовал новый телефонный звонок. Уже другой собеседник рассказал ученому, что его жена получила в аварии  травму и ей требуется трепанация черепа. За экстренную операцию с него потребовали два миллиона рублей, которые Абрамов передал очередному курьеру. После этого, видимо, только теперь окончательно проснувшийся профессор догадался позвонить супруге. Конечно, ни в какое ДТП она не попадала и чувствовала себя прекрасно, за исключением недовольства наивной доверчивостью мужа. Ученый подал заявление в полицию. Заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб потерпевшего составил около трех миллионов рублей.

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#мошенники
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Глава округа Жуковский доложил о планах по расширению Технопарка
21 сентября 2023, 12:18

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили реализацию инвестиционных проектов.

На территории городского округа Жуковский с 2018 года работает Технопарк ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. На данный момент в технопарк базируется 34 инновационные компании и 6 экспериментальных лабораторий. Кроме того, там реализуется 31 инновационный проект в сфере авиационных технологий.

Общий объём инвестиций в предприятий составляет 237 миллионов рублей. Реализация проектов помогла создать 170 новых рабочих мест в округе.

Глава муниципалитета отметил, что на базе Технопарка планируется серийное производство беспилотных и сверхлёгких летательных аппаратов.
«Жуковский — это наукоград. Наука — одно из перспективных направлений нашей деятельности. Сегодня Технопарк уже полный — мест нет. Там 34 резидента. Поэтому задумываемся с коллегами, руководителями ЦАГИ о его расширении», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
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