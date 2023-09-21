В новом учебном году ЦППК продолжает знакомить детей с правилами безопасности

Компания создала этот образовательно-игровой проект, повышающий знания детей о безопасности, 3 года назад. С момента создания проекта сотрудники компании провели порядка 100 обучающих уроков и просветили почти 4 тысячи детей.
На внеклассных уроках сотрудники компании АО «Центральная ППК» рассказывают детям о правилах поведения на железной дороге, а в этом им помогают различные герои мультфильмов — учат ребят, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути, играть на платформах и не только.
А для закрепления материала сотрудники используют специализированные раскраски и пазлы, которые вручаются по окончании занятий, а спортивные игры, эстафеты, викторины и конкурсы делают процесс обучения ещё увлекательнее.
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