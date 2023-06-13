В новом учебном году в Одинцово двери для учащихся откроет пристройка к гимназии №14

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройка к гимназии №14 в Одинцово
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Одинцовский округ, где проверил ход строительства пристройки к гимназии №14 и пообщался с родителями школьников, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Строительные работы образовательного учреждения ведутся в рамках областной госпрограммы.
Сейчас в гимназии учится более 1,5 тысяч учеников при максимальной вместимости 720 мест. После введения пристройки в образовательном учреждении будет ликвидирована вторая смена.
Сейчас в состав гимназии №14 помимо школы ходят также 3 дошкольных отделения.
Ранее сообщалось, что Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в колледжах появятся дополнительные 800 бюджетных мест в этом году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Строительные работы образовательного учреждения ведутся в рамках областной госпрограммы.
«В Одинцово реализуется большая программа по строительству социальных объектов, прежде всего школ. Открываем 1 сентября одну из самых больших подмосковных школ в «Гусарской балладе» на 2,2 тыс. мест и пристройку к гимназии №14 на 500. Очень надеюсь, что все будет сделано в срок, потому что каждая семья планирует будущее своих детей, знаю, что родители беспокоятся. Мы здесь, чтобы рассказать о ходе строительства. Сейчас вместе с директором набираем команду профессиональных учителей. Мы стараемся делать школы полного дня. Здесь предусмотрено пространство под творчество, спорт. Гимназия заметно перегружена, что, конечно, сказывается на дополнительном образовании», — сказал Андрей Воробьев в ходе общения с горожанами.Пристройка к гимназии №14 была в числе 20 школ, ходу строительства которых в мае 2022 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сейчас в гимназии учится более 1,5 тысяч учеников при максимальной вместимости 720 мест. После введения пристройки в образовательном учреждении будет ликвидирована вторая смена.
«У меня двое сыновей - один учится в третьем, а другой - в восьмом. Мы очень ждем эту пристройку, потому что классы переполнены, заниматься тяжело. Хотелось бы водить детей на какие-то дополнительные занятия, но очень проблематично совмещать их со второй сменой», — поделилась местная жительница Елена Юхалкина.В новом 4-этажном здании разместятся: спортзал, цифровые лаборатории, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства-кулинарии, врача, пищеблок с обеденным залом, библиотечно-информационный центр и актовый зал на 500 мест. На территории появится спортивное ядро с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также беговая дорожка, детский спорткомплекс и площадка с тренажерами.
«Нам не хватало производственных мощностей, которые мы получим уже к началу учебного года. В новом корпусе будут учиться старшие классы, а начальная школа останется в старом. Здесь и образовательная составляющая, и культурная, и спортивная. Будет большой актовый зал, сделаем образовательную студию, привлечем туда специалистов», — поделился директор гимназии №14 Игорь Канарский.На сегодняшний день строительная готовность школы – почти 55 %, необходимо завершить монтаж внутренних перегородок, осуществить монтажные работы инженерной системы, кровельные работы и другое.
Сейчас в состав гимназии №14 помимо школы ходят также 3 дошкольных отделения.
Ранее сообщалось, что Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в колледжах появятся дополнительные 800 бюджетных мест в этом году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко