В ноябре пройдет молодежный форум «Большие смыслы»

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Для того, чтобы оставить заявку на участие в конкурсе, необходимо заполнить специальную форму.
В рамках фестиваля, для участников пройдут образовательные курсы, тренинги личностных, лидерских и управленческих компетенций. Также, команды, принимающие участие в конкурсе, смогут посетить досуговую, культурную программу. Награждение участников пройдет в Ульяновске.
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