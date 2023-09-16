В ноябре самолёты начнут летать из Петербурга в Тель-Авив

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Санкт-Петербург готовится к запуску регулярных рейсов в Израиль. Планируется, что первые самолёты отправятся в Тель-Авив с 3 ноября.
Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Израиля, рейсы будет выполнять компания Red Wings. Также она начнёт совершать техническую посадку в аэропорту Минеральных вод.
Продолжительность полёта составит больше восьми часов.
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Продолжительность полёта составит больше восьми часов.
«Полеты будут осуществляться по пятницам на лайнерах SSJ-100 с 100 креслами. Продолжительность полёта составит 8 часов 15 минут», – говорится в заявлении.Читайте также:
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Екатерина Шмакова