В Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции

Фото: iStock/Ultima_Gaina
Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают законопроект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News.
«Власти Нью-Йорка рассматривают предложение о декриминализации проституции на территории всего штата, что станет первым подобным случаем в США», — гласит сообщение.Проект предлагает освободить от уголовной ответственности как секс-работников, так и тех, кто осуществляет их транспортировку из других стран. Законопроект «Остановим насилие в секс-торговле», представленный сенатором от демократической партии Джулией Салазан, вызывает противодействие со стороны республиканцев. Согласно замечаниям оппонентов, проституция способствует росту других видов преступности, таких как грабежи и разбои.
Читайте также:
В Москве мать предложила 15-летней дочери заняться проституцией, чтобы помочь семье
В Омске пациент больницы спас наркозависимую проститутку, став её мужем
В Кабардино-Балкарии поймали преступников, торговавших женщинами
Артем Кузьмин