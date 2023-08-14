В Обнинске создадут кластер по ядерному образованию

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«Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Лихачев отметил, что именно в Обнинске была построена первая атомная станция, а также сильный филиал МИФИ. Именно поэтому глава «Росатома» считает, что кластер должен находиться именно там, на севере Калужской области.
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