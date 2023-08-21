В образовательных учреждениях Белгородской области укрепляют окна бронированной плёнкой

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При этом, оперштаб принял решение открыть 1 сентября не все учебные заведения Белгородской области. Закрыты будут те, которые находятся менее чем в 20 километрах от границы.
Ранее мэр Белгорода Валентин Девидов заявил, что в учебном процессе произойдёт ряд изменений. Уроки будут сокращены на 5-10 минут, дети будут приходить в школу в ограниченном количестве, с учётом вместимости укрытия. За каждым классом будет закреплено определённое место в укрытии, в школах развешена дополнительная навигация на случай ЧС. А администрацией города выделено финансирование для обеспечения безопасного учебного процесса для детей.
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