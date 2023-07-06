В ОБСЕ осудили нападение на Милашину и Немова

Фото: Официальный сайт ОБСЕ
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило свою позицию по поводу атаки на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, пишет РИА Новости.
«Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ решительно осуждает жестокое нападение на Елену Милашину и Александра Немова, активистов, занимающихся защитой прав человека. Мы поддерживаем призыв к тому, чтобы ответственные лица были привлечены к суду, и настаиваем на необходимости обеспечения защиты их значимой деятельности», — отметили в Бюро.Читайте также:
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