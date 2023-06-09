В Одинцовском округе построят наземное метро

Фото: Фотобанк Московской области
Министерство имущественных отношений Московской области передало «Московскому метрополитену» в аренду без проведения торгов 14 земельных участков общей площадью порядка 10 га для строительства станционного комплекса «Липовая роща» Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Реализация масштабного проекта транспортно-пересадочного узла, площадь которого составит порядка 55 тысяч квадратных метров, включает в себя строительство станции метро «Липовая роща», подземный вестибюль, остановочные пункты и парковки для общественного транспорта, а также пешеходную зону с посадочными перронами для пассажиров. Напомню, ранее эти участки были переданы из федеральной собственности, сейчас предоставлены Московскому метрополитену в аренду без проведения торгов», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Завершить реализацию проекта Рублево-Архангельской линии метро планируют после 2025 года.
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