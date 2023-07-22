В Одинцово стартовал Кубок Сергея Карякина по шахматам

Фото: IStock/Andy Cossins
Первый этап прошел в парке им. Ларисы Лазутиной.
С международным гроссмейстером Сергеем Карякиным одновременно сыграли 15 человек, в том числе 9 ребят из ДНР.
Никита Щербаков из Донецка – единственный закончил партию с Сергеем Карякиным вничью. Дольше всех продержался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска.
Как и год назад турнир проходит под открытым небом, но в этот раз в 3 этапа. Зрителей приглашают поболеть за шахматистов 13 августа — в парке «Елочка» в Домодедово; 3 сентября — в усадьбе Гребнево в Щелкове.
На каждом этапе участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом. Для зрителей и посетителей подготовлена интерактивная программа.
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Никита Щербаков из Донецка – единственный закончил партию с Сергеем Карякиным вничью. Дольше всех продержался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска.
На каждом этапе участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом. Для зрителей и посетителей подготовлена интерактивная программа.
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Мария Фирсова