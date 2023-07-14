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В Одинцовском округе откроется школа после капремонта

14 июля 2023, 16:26

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил завершающий этап капитального ремонта Старогородковской специальной школы имени А.В. Фурагиной.

Капитальный ремонт Старогородковской специальной школы имени А.В. Фурагиной находится на завершающей стадии. Строительные работы планируют закончить 15 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.



На данный момент ведутся работы по покраске стен, потолков, устанавливаются новые двери. Также, в рамках капремонта проводится благоустройство прилегающей к школе территории.




Глава Одинцовского округа Андрей Иванов прибыл на объект, чтобы проверить ход завершающего этапа капитального ремонта специальной школы им. А.В. Фурагиной.
«Сегодня проверили, как идёт капитальный ремонт школы-интерната имени Фурагиной в Старом Городке. Работы здесь продолжаются. Напомню, что здание школы — 1958 года постройки, и оно давно нуждалось в капремонте. На объекте задействованы 83 человека и 2 единицы техники. Работы идут в графике. Уже 15 августа все строительные задачи должны быть завершены, а 1 сентября воспитанники смогут сесть за парты», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.



В обновленной школе будут оборудованы кабинеты для работы дефектолога, психолога, также, кабинет для занятий адаптивной физкультурой, спальные комнаты и современная столовая.
Глава Одинцовского округа подчеркнул, что коррекционная школа рассчитана на пятидневное пребывание ребят с особенностями развития, поэтому главная задача — создать тёплую домашнюю атмосферу.



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#Андрей Иванов
#Одинцовский округ
#Одинцово
#школа
#строительство
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Мурашко сообщил, что вспышка менингококковой инфекцией в Свердловской области локализована
14 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/demaerre

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что вспышка менингококковой инфекции локализована в Свердловской области.
16 заразившихся находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии.  Они вовремя обратились за медицинской помощью. Это позволило вовремя выявить контактные лица.
 
По словам Михаила Мурашко, больные получили необходимую терапию, чтобы остановить развитие более тяжелых течений инфекции, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге было зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, два из которых — летальные. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что среди работников ПАО «Уралхиммаш» был обнаружен один бессимптомный носитель инфекции. На данный момент осмотрено более 1200 человек.В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

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#Свердловская область
#Мурашко
#Минздрав
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В Подмосковье приступят к сносу 6 аварийных объектов
14 июля 2023, 17:02

Фото: istockphoto / Media Raw Stock

Министерство имущественных отношений Московской области приняло решение о сносе шести аварийных зданий на территории региона.
На территории Московской области проводится работа по выявлению и своевременной ликвидации объектов, находящихся в аварийном состоянии, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. 

Работа по выявлению и ликвидации аварийных объектов и объектов незавершенного строительства ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. 

На данный момент, министерство имущественных отношений приняло решение о сносе в отношении шести аварийных объектов на территории городских округов: Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы, Можайск.
«По ним получены необходимые технические заключения, подтверждающие аварийность, здания готовятся к демонтажу», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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#Аварийные здания
#снос
#аварийное жилье
#угроза жизни
#Андрей Воробьёв
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Эксперты из СНГ доработали договор о международной организации по русскому языку
14 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Professor25

Экспертная группа из стран СНГ доработала проект договора об учреждении международной организации по русскому языку и ее устава. Об этом сообщила пресс-служба исполкома Содружества.
В ближайшее время будет организовано дополнительное заседание экспертов, на котором будут согласованы оставшиеся вопросы.

Отмечается, что в число участвующих в заседании вошли представители России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран совместно с исполнительным комитетом СНГ.

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал создание международной организации по русскому языку под эгидой Содружества.

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#СНГ
#русский язык
#организация
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В июне водители автотранспорта часто превышали скорость
14 июля 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает увеличение средней скорости движения транспортного потока в первый летний месяц.

В июне средняя скорость движения транспортного потока увеличилась на несколько километров в час – до 70 км/ч, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

От общего количества нарушений на дорогах — 93% нарушений за превышение разрешенной скорости. 

В первый месяц лета скорость превысили в 2,6 раза чаще по сравнению с февралём.

Шоссе-лидером по числу нарушителей стало Каширское шоссе. Далее следует: Волоколамское, Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе.

Минтранс Подмосковья обращает внимание, что превышение скорости является одной из главных причин ДТП.

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#Минтранс
#превышение скорости
#ПДД
#нарушение
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Блогера Лерчек и ее мужа собираются отправить под домашний арест
14 июля 2023, 15:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Следствие просит суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу, а также перевести их под домашний арест. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Отмечается, что супруги Чекалины неоднократно нарушали избаранную им меру пресечения. 

По данным СК РФ, они «опосредованно использовали социальные сети» и общались со свидетелями по уголовному делу.

Напомним, блогер и её родственники проходят по делу о неуплате налогов. Лерчек обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Арест наложен на недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». В ее доме сыщики нашли восемь килограммов чистого золота, стоимостью почти 4,5 миллиона рублей каждый. 

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#блогер
#Лерчек
#налоги
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В Подмосковье наградили победителей архитектурного фестиваля
14 июля 2023, 15:30

Фото: официальный сайт Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

13 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора впервые прошел архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья».
Жюри конкурса рассмотрело 100 заявок от региональных архитекторов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Рассмотрено 100 заявок, во всех чувствовался большой творческий потенциал, поэтому было очень непросто сформировать финальный состав участников в пяти номинациях. Есть все основания сделать смотр талантливых архитекторов традиционным. Он станет еще одной перспективной площадкой для знакомства с новыми идеями и практиками», — председатель жюри и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 
Жюри определяло победителей в 5 номинациях. Среди победителей — архитектурная студия «Stalьnoe Wыmya», ООО СЗ «Реновация-Мытищи» совместно с «ББМ Проджект», архитектурная мастерская «Атриум», архитектурное бюро «Реформа», «РуСком проект».

Главной целью проведения архитектурного фестиваля стало выявление знаковых проектов архитектурно-градостроительного облика и лучших практик Подмосковья.
   
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#Подмосковье
#архитектор
#архитектура
#конкурс
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Приложение «МегаФон» пропало из Google Play
14 июля 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Из Google Play исчезло приложение российского мобильного оператора «МегаФон».
Приложение мобильного оператора «МегаФон» исчезло из магазина приложений Google Play.  

Причина удаления до настоящего времени не известна. Пользователи Android не находят в поиске приложение, однако те, у кого оно было установлено ранее, продолжают беспрепятственно его использовать. Примечательно, что владельцы Apple могут скачать и установить сервис. Сотовый оператор официальных комментариев по этому вопросу не предоставил, ожидается, что неполадки будут устранены в ближайшее время. 

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#Мегафон
#приложение
#Google Play
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Спасатель Щетинин рекомендовал не пользоваться телефоном во время молнии
14 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Maksym Isachenko

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как сократить риск попадания молнии во время грозы, отметив, что даже находясь в доме в сельской местности желательно не пользоваться телефоном.
«Если находитесь в лесу, постарайтесь укрыться в низкорослом участке леса, ни в коем случае не подходите к высоким деревьям. Сосны, дубы, тополя, как правило, притягивают молнии. Если находитесь в сельской местности, желательно зайти в дом, закрыть окна, не пользоваться телефоном», — пояснил в беседе с RT Щетинин.

Находясь в поле, необходимо найти какую-либо низину или яму и укрыться там. Также во время молний ни в коем случае нельзя подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне и т.д. Кроме того, лучше не стоять у окна во время такой непогоды.

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#гроза
#молния
#безопасность
#рекомендации
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SHOT: У актрисы Татьяны Васильевой поражены лёгкие
14 июля 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

У 76-летней артистки Татьяны Васильевой выявили диффузный пневмосклероз.
В больнице, куда была доставлена Васильева из-за жалоб на самочувствие, сделали рентгенографию грудной клетки. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT.

​В результате обследования, у актрисы выявлена серьезная патология, при которой лёгочная ткань уплотнена, а объём лёгкого уменьшен, соответственно, снижена вентиляция. По данным портала, экстренного подключения пациентки к ​ИВЛ не требуется. 

​76-летняя артистка была госпитализирована в ночь на 14 ​июля. Васильева находилась дома, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После КТ мозга, у артистки был выявлен атеросклероз. Известно, что она переведена в палату интенсивной терапии и находится под наблюдением медицинского персонала. 

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#актриса
#Васильева
#больница
#госпитализация
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Подмосковье ищет медработников