В Одинцовском округе построят ресторан известной сети

Фото: Фотобанк Московской области
Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, инвестиции которого составят 70 млн рублей.
Общая площадь нового ресторана общественного питания составит более 300 кв. метров, его вместимость рассчитана на 61 гостя. Посетители ресторана смогут быстро и качественно перекусить в новом ресторане. А для туристов, путешествующих по Подмосковью, «Вкусно и Точка» станет отличным место для отдыха и позволит набраться сил.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.
Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр Содействия Строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что один миллиард рублей инвестируют в строительство кондитерского складского комплекса в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.