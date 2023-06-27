В Одинцовском округе в прошлом году заменили 7 тыс м теплосетей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Капремонт выполнили в 98 многоквартирных домах
Более 7 тыс м теплосетей и около 1,3 тыс м сетей водоснабжения заменили в Одинцовском городском округе по итогам прошлого года. Такие данные привёл в ходе ежегодного отчёта глава муниципалитета Андрей Иванов.
В городском округе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва отремонтировали 250 подъездов, сделали капремонт в 98 многоквартирных домах.
Как сообщало «Радио 1», ранее Иванов обещал до конца года благоустроить парк в Звенигороде, улицу в Одинцове и сквер в Жуковке.
В городском округе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва отремонтировали 250 подъездов, сделали капремонт в 98 многоквартирных домах.
«В 2022 году была завершена реконструкция очистных сооружений в посёлке Горки-10, построены напорный коллектор в селе Успенское, канализационные сети в Раздорах. Установлена станция очистки сточных вод в селе Введенское. Всё это позволило дополнительно обеспечить услугами водоснабжения и водоотведения около 60 тыс человек», – отметил Иванов.Также Одинцовский городской округ продолжает реализацию программы президента по социальной газификации. Как отметил Иванов, в прошлом году в муниципалитете догазифицировали 112 населённых пунктов. К газу подключили 4,5 тыс участков. 857 семей уже подключили газ непосредственно к дому резюмировал глава округа.
Как сообщало «Радио 1», ранее Иванов обещал до конца года благоустроить парк в Звенигороде, улицу в Одинцове и сквер в Жуковке.
Лора Луганская