В Одинцове начал работу каток в парке Малевича

Фото: Мария Шматкова
В парке Малевича городского округа Одинцово начал работать каток. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Каток начал работать по графику в будни с 11.30 утра до 21.00, в выходные дни с 10.00 до 21.30.
Кроме этого, в прокат можно взять «пингвина-помощника» для ребенка, который еще учиться кататься или оплатить урок с профессиональным тренером.
Стоит отметить, что в ближайшее время в парке откроется и зона фудкорта, где гости смогут согреться после посещения катка.
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«<…>Мы впервые открываемся так рано, ещё пару дней назад на улице была плюсовая температура,<…> Здесь установлено специальное оборудование, которое позволяет намораживать лёд и держать минусовую температуру. Чтобы попасть на каток — необходимо приобрести билет, пройти через турникет, переобуться. Если у вас своё снаряжение — вы просто переобуваетесь и выходите на лёд. Также вы можете взять коньки в прокате, у нас представлен весь размерный ряд от 24 до 47. Можно взять шкафчик для хранения личных вещей, если это необходимо», — отметил сотрудник проката Александр Леонов.
Стоит отметить, что в ближайшее время в парке откроется и зона фудкорта, где гости смогут согреться после посещения катка.
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Мира Полтева