В Одинцове началось строительство современной поликлиники

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Специалисты начали строительство с закладки капсулы.
В рамках проекта строители оборудуют комфортную зону ожидания, зал для размещения детских колясок, гардеробные, врачебное отделение, комнаты матери и ребёнку, процедурные кабинеты, стоматологию и другое.
Строительные работы планируют завершить в 4 квартале 2024 года,
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