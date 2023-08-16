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В Одинцове началось строительство современной поликлиники

16 августа 2023, 10:05

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Одинцово-1» в одноимённом городском округе специалисты начали возведение поликлиники на 390 посещений.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство медицинского учреждения в конце мая 2023 года.

Специалисты начали строительство с закладки капсулы.



Поликлинику возводит Компания ПИК в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.


В рамках проекта строители оборудуют комфортную зону ожидания, зал для размещения детских колясок, гардеробные, врачебное отделение, комнаты матери и ребёнку, процедурные кабинеты, стоматологию и другое.


Строительные работы планируют завершить в 4 квартале 2024 года,

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«Красногорская теплосеть» обзавелась ещё шестью единицами спецтехники
16 августа 2023, 10:43

Фото: администрация г. о. Красногорск

Автопарк «Красногорской теплосети» пополнили шесть единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Новые машины ресурсоснабжающей организации оценил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
Теперь гараж АО «Красногорская теплосеть» пополнился 16 машинами спецтехники. Среди них вакуумные автоцистерны, которые помогают устранять последствия непогоды.
«Задача компании – обеспечить надежным теплоснабжением город. Благодаря поддержке главы муниципалитета обновили свой автопарк. В этом году мы будем более мобильными и подвижными, чтобы ещё оперативнее выполнять поставленные перед нами задачи», – отметил гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин
Волков отметил, что за предыдущие два года работы предприятие с успехом преодолело кризис, увеличило зарплаты сотрудникам, а теперь обзавелось новым оборудованием.  
«Проводить ремонтные работы, устранять аварии и подтопления, перевозить оборудование между объектами – техника незаменима во всех направлениях деятельности, включая подготовку к отопительному сезону. Поблагодарил за работу сотрудников, настоящих профессионалов. Каждый из них любит своё дело и искренне болеет душой за родное предприятие», – сказал Волков.    
Он отметил коллектив предприятия нагрудным знаком «Благодарность за труд» и вручил благодарственные письма.
 
АО «Красногорская теплосеть» – одно из крупных предприятий округа, где трудятся порядка 1 тыс человек. Компания эксплуатирует 55 котельных, 71 центральный тепловой пункт и 266 км теплосетей.

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#подмосковье
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#красногорск
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«Вымпелком» оштрафован за фильм с ЛГБТ-сценами
«Вымпелком» оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+»
16 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

Савеловский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на компанию «Вымпел-Коммуникации» за демонстрацию фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки о возрастном цензе. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Согласно решению суда, компания обязана выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.  

Отмечается, что протокол был составлен за показ фильма «Маленькая Италия», который содержит в себе демонстрацию нетрадиционных отношений. Показ фильма не был сопровожден соответствующей маркировкой «18+», что является нарушением в связи с действующим законодательством.  

Представитель компании вину не признал. 
 
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#штраф
#компании
#италия
#лгбт
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Врип главы Каширы Шувалов провёл личный приём граждан
16 августа 2023, 10:38

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов передал в работу более десятка вопросов, с которыми пришли жители на личный приём.
«Задачу следовать принципам открытой власти, которую ставит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, определяем приоритетной в каждом направлении работы. В ходе личного приема жителей, который провел в администрации округа, передал в работу более десятка вопросов, в большинстве своем затронувших сферы ЖКХ, ремонтов, благоустройства», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
Жители приходили с разными вопросами, Михаил Шувалов заверил, что каждый вопрос будет проработан.

В отношении обращения жительницы Каширы-2, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, во дворе их дома установят специализированный дорожный знак для парковки автомобиля. 

Ответственным лицам дано поручение провести комплексное комиссионное обследование многоквартирного дома по улице Клубной, 11/2 в Кашире-2 и проверить качество подачи воды в доме по улице Новой, 11 микрорайона Кашира-1. Кроме того, специалисты ​по просьбам жителей проверят состояние придомовых территорий и другое. 

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#жкх
#благоустройство
#губернатор
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#кашира
#парковки
#жители
#кпо
#дома
#воробьёв
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Силовики просят разрешить получение данных с электронных устройств до решения суда
16 августа 2023, 10:22

Фото: istockphoto/ronstik

В МВД России разработали поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые приравнивают любую передаваемую через интернет информацию к данным, необходимым для следственных действий.
Эти изменения позволят силовым структурам, не дожидаясь решения суда, получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и электронных устройств граждан, сообщает «Коммерсант». Необходимость данных изменений в законодательстве инициаторы поправок объясняют возросшим количеством интернет-преступлений, связанных с использованием частных сетей (VPN). Например, в 2022 году было выявлено более 522 тысяч таких правонарушений.

Сейчас для получения доступа к сообщениям граждан, которые являются тайной переписки, правоохранительным органам требуется разрешение суда. Предложенные МВД поправки ускорят и упростят эту процедуру, что позволит быстро приступить к изучению информации, необходимой для раскрытия преступлений. Однако юристы опасаются, что нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов.

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#изменения
#мвд
#интернет
#поправки
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Начался конкурс для журналистов «СМИротворец»
При поддержке Общественной палаты РФ проводится Всероссийский конкурс «СМИротворец»
16 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/microgen

Сроки приема работ на конкурс «СМИротворец» для Центрального федерального округа – до 20 августа.
Всероссийский конкурс проводится по инициативе Гильдии межэтнической журналистики с 2008 года и включает в себя этапы по федеральным округам.  

Помимо награждения победителей конкурса и торжественных программ, участников ожидает ряд семинаров и круглых столов с представителями гражданского общества, с возможностью обсуждения актуальных проблем, связанных с освещением межэтнической ситуации.  

В конкурсе смогут принять участие лица, чьи журналистские работы опубликованы или продемонстрированы в эфирах в период времени с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года.  

Ознакомиться с условиями участия можно на сайте

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Жителей Подмосковья предупреждают о повышенной пожарной опасности
16 августа 2023, 09:38

Фото: istockphoto / Toa55

На этой неделе на большей части лесного фонда региона ожидается повышенный класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 15 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В среду, 16 августа на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

В четверг, 17 августа на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В пятницу, 18 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#пожар
#лето
#температура
#пожары
#возгорание
#метеоролог
#служба
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В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
16 августа 2023, 09:15

Фото: istockphoto / chat9780

В среду утром, 16 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано около 914 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Егорьевском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 "Крым" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. 

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#телефон
#шоссе
#минтранс
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Польская ассоциация «За свободную Россию» признана нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию»
16 августа 2023, 09:12

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Деятельность польской ассоциации «За свободную Россию» признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
В ведомстве сообщили, что участники организации агитировали россиян вступать в ряды ВСУ и участвовать в военных действиях на стороне Украины. Также, по мнению правоохранителей, деятельность ассоциации была направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, а также создавала угрозу безопасности страны.  

Кроме того, организация демонстрирует антироссийскую направленность и призывает к участию в батальонах сопротивления. Члены организации и ее руководители привлекают к вступлению в ассоциацию западную публику, с целью финансирования деятельности. 

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#всу
#рф
#генпрокуратура
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Фанаты сорвали концерт The Killers в Батуми из-за российского барабанщика
The Killers освистали в Грузии после приглашения на сцену барабанщика из России
16 августа 2023, 07:12

Фото: iStock/Pro2sound

Солист группы The Killers, во время концерта в Грузии, поднял на сцену из толпы российского барабанщика. Действие артиста вызвало недовольство у зрителей, на что он заявил, что «мы все братья». После его слов, часть зрителей покинули концерт. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».
В знак протеста, часть зрителей ушли с концерта группа, а оставшиеся освистали музыкантов и выкрикивали протестные лозунги. 

В сети интернет распространилось видео с концерта The Killers, на котором слышно, как солист говорит о том, что «мы все братья и сестры». 

Ранее сообщалось о скандале в Грузии, в связи с прибытием в Батуми лайнера с россиянами. Местные оппозиционеры сочли, что судно подпадает под санкции и нарушает их, создавая провокацию.  

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#грузия
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