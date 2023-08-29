В Одинцове открыли четвёртую детскую площадку по губернаторской программе

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл детскую площадку в 9-м микрорайоне Одинцова. Игровой комплекс стал уже четвёртым в муниципалитете, построенным по губернаторской программе, сообщили в пресс-службе администрации.
Тематику и наполнение детской площадки согласовывали с жителями.
«Жители активно поддержали нас на портале «Добродел». За это место было отдано более 1,5 тыс голосов. Игровой комплекс называется «Буран» в честь легендарного космического корабля. Он большой и уютный. Пусть здесь всегда будут детский смех и детская радость», – сказал Иванов на церемонии открытия.
Площадь новой детской площадки – 450 кв м. На ней обустроено безопасное резиновое покрытие. По периметру комплекса установят видеокамеры системы «Безопасный регион» и наружное освещение, проведут озеленение.
В ближайшее время в муниципалитете откроют ещё пять детских игровых комплексов по губернаторской программе.
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«Жители активно поддержали нас на портале «Добродел». За это место было отдано более 1,5 тыс голосов. Игровой комплекс называется «Буран» в честь легендарного космического корабля. Он большой и уютный. Пусть здесь всегда будут детский смех и детская радость», – сказал Иванов на церемонии открытия.
В ближайшее время в муниципалитете откроют ещё пять детских игровых комплексов по губернаторской программе.
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Лора Луганская