В Одинцове открыли третью по величине в России школу

Фото: Одинцовский г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл самую большую школу в Подмосковье, рассчитанную на 2,2 тыс учеников и расположенную в микрорайоне «Гусарская баллада». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вместе с новым детсадом на 400 мест школа стала единым образовательным кластером, получившим имя великого русского полководца Петра Багратиона. Вместе с Ивановым символический первый звонок дал первоклассник Коля Гуняшев. Мальчик был в числе ребят, которые 2 года назад заложили в основание новой школы символическую капсулу времени.
Иванов добавил, что в образовательном центре сформирован педагогический коллектив, который позволит школе стать одной из сильнейших не только в Одинцовском округе, но и в Подмосковье. Развитие социальной сферы микрорайона «Гусарская баллада» будет продолжено. До конца года завершится строительство детсада на улице Дениса Давыдова. Следующим объектом станет поликлиника.
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«Образовательный центр стал самым большим в Подмосковье и третьим по величине в России. Масштаб работ можете оценить сами. Здание площадью 30 тыс кв м, 87 учебных классов. Мастерские, кабинеты информатики нового поколения, концертный зал на 600 зрителей, четыре спортзала, столовая на 800 человек, огромное спортивное ядро со своим стадионом», – сказал глава округа.
«Открытие новой поликлиники запланировано на март 2026 года. Хочу сказать слова благодарности губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьёву. Все эти важнейшие проекты стали возможны благодаря его усилиям, вниманию к проблемам округа и финансовой поддержке правительства Московской области», – отметил Иванов.Зампред комитета по культуре Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов высоко оценил усилия региональной и местной властей, позволившие завершить возведение образовательного центра в сжатые сроки.
«Хочу поблагодарить команды нашего губернатора Андрея Воробьёва и главы округа Андрея Иванова за этот административный и человеческий подвиг. Им пришлось исправлять ошибки предыдущего застройщика, изыскивать ресурсы, чтобы удовлетворить социальный запрос такого большого микрорайона», – сказал Майданов.Возведение микрорайона «Гусарская баллада» началось 20 лет назад. Застройщик вместе с жильём должен был построить и новую школу, однако обязательств не выполнил. В 2016-м компанию признали банкротом. Благодаря усилиям правительства Московской области и администрации Одинцовского округа строительство социальной инфраструктуры в жилом комплексе возобновилось.
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Лора Луганская