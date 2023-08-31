В Одинцово открылся ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ‑2023

Фото: Радио 1
«Главная функция общественного контроля региональной общественной палаты Московской области является общественное наблюдение за выборами. Это такая функция, которая закреплена законодательно. В 2018 году сначала Госдума, а потом уже Московская областная дума наделили общественную палату МО правом стать полноценным субъектом общественного контроля» - отметила Татьяна Дмитриева первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области.
Фото: Радио 1
«С 2018 года общественная палата занимается обучением наблюдателей. Мы обучаем наблюдателей в соответствии с конституцией федеральным и региональным законодательством. Также, есть два интересных документа, на который мы делаем упор, первый, это кодекс этики наблюдателя, он состоит из 6 пунктов, но включает в себя все основополагающие аспекты, как правовые, так и поведенческие в процессе наблюдения. А второй документ, это чек-лист «золотой стандарт», который к каждой избирательной компании дорабатывается из общественной палаты РФ нюансы, аспекты. Этот документ всеобъемлющей, и даже человек, который новый в процессе наблюдения может по этому документу качественно осуществлять наблюдение, так как в этом документы есть все пошаговые действия», - рассказал Константин Куракин зампред комиссии по науке, образованию и развитию наукограда общественной палаты Московской области.
Фото: Радио 1
Отметим, что сейчас перед Общественной палатой Московской области стоит задача распределения наблюдателей по избирательным участкам.
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