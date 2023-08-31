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В Одинцово открылся ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ‑2023

31 августа 2023, 18:21
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

За два месяца в Московской области было проведено 192 обучающих семинара для общественных наблюдателей, сообщила журналистам первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«Главная функция общественного контроля региональной общественной палаты Московской области является общественное наблюдение за выборами. Это такая функция, которая закреплена законодательно. В 2018 году сначала Госдума, а потом уже Московская областная дума наделили общественную палату МО правом стать полноценным субъектом общественного контроля» - отметила Татьяна Дмитриева первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области.

Фото: Радио 1


Уточним, что на сегодняшний день обучено 12 тысяч 144 общественных наблюдателей за единым днем голосования в 2023 году.
«С 2018 года общественная палата занимается обучением наблюдателей. Мы обучаем наблюдателей в соответствии с конституцией федеральным и региональным законодательством. Также, есть два интересных документа, на который мы делаем упор, первый, это кодекс этики наблюдателя, он состоит из 6 пунктов, но включает в себя все основополагающие аспекты, как правовые, так и поведенческие в процессе наблюдения. А второй документ, это чек-лист «золотой стандарт», который к каждой избирательной компании дорабатывается из общественной палаты РФ нюансы, аспекты. Этот документ всеобъемлющей, и даже человек, который новый в процессе наблюдения может по этому документу качественно осуществлять наблюдение, так как в этом документы есть все пошаговые действия», - рассказал Константин Куракин зампред комиссии по науке, образованию и развитию наукограда общественной палаты Московской области.

Фото: Радио 1

Отметим, что сейчас перед Общественной палатой Московской области стоит задача распределения наблюдателей по избирательным участкам.

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Семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово
31 августа 2023, 18:13

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

На семинаре для общественных наблюдателей на выборах, который проходил в подмосковном Одинцово, обсуждались вопросы организации и проведения общественного наблюдения на выборах, дистанционное электронное голосование и другое.

«Приятно, что в Московской области в этом году жители смогут проголосовать дистанционно с помощью личного кабинета на Госуслугах.  Однако, традиционный способ голосования на избирательных участках останется также востребованным, потому что в нашем Подмосковье проживает почти 2 миллиона пенсионеров, из которых 700 тысяч человек старше 70 лет. Не все из них активно пользуются интернетом», — рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.


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В Китае собираются платить парам, вступившим в брак до 25 лет
31 августа 2023, 18:08

Фото: istockphoto/Rafal Kowalski

В Китае предлагается платить парам, которые вступили в брак до 25 лет.
Asia One сообщает, что размер выплат будет около $140. Авторами данной инициативы стали чиновники из Чаншаня. Их проект предполагает выплаты парам, которым на момент заключения брака будет 25 лет или меньше. Инициатива пропагандирует увеличение «деторождения и соответствующих возрасту браков». К тому же молодожены смогут претендовать на субсидии по уходу за детьми. 
 
Чиновники считают, что данная мера должна решить проблему сокращения населения, с которым в Китае столкнулись впервые за 60 лет. Также национальное бюро статистики зафиксировало снижение рождаемости на 10% в прошлом году в сравнении с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что в данный момент бездетными являются четверть взрослых россиян. Опрос проводили среди совершеннолетних граждан в 53 регионах страны. 24% рассказали, что у них нет детей. Менее трети (27%) сообщили, что у них один ребенок. Почти каждый третий (35%) воспитывает двоих детей.

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#молодые семьи
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Воробьёв: в летних лагерях отдохнули более 260 тыс подмосковных детей
31 августа 2023, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В оздоровительных лагерях в нынешний летний сезон отдохнули более 260 тысяч детей из Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Сейчас завершается летняя оздоровительная кампания. Большинство детей вернулись домой и готовятся к школе.  
«Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс детей. Мы организовали отдых в более 100 загородных и почти в 1 тыс школьных лагерях. Отправили на Чёрное море около 5 тыс детей. Ежегодно мы выделяем порядка 25 тыс льготных и бесплатных путёвок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке. Это ребята из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал глава региона. 
По словам Воробьёва, в этом году власти Московской области организовали отдых детей участников спецоперации. 
«Около 2 тыс ребят бесплатно отдохнули в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Там было предусмотрено всё, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом. Это пятиразовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», – перечислил губернатор. 
Всего в этом году в Подмосковье работали 111 летних оздоровительных лагерей. Они были самыми разнообразными по тематике – творческие, спортивные, патриотические, языковые, туристические, палаточные, экологические, технические, музыкальные, квест-лагеря.
 
При школах действовали 983 детских лагеря. Там проходили занятия с педагогами, игры, экскурсии, мастер-классы и тренинги. Ребятам предоставлялось питание.
 
После закрытия пунктов временного размещения, в Подмосковье открылись ещё шесть лагерей – «Юнармеец» в Щёлкове, «Родина» в Подольске, «Осётр» в Зарайске, «Изумрудный» в Шатуре, «Осташёво» в Волоколамском и «Лесная поляна» в Коломне. Летом в них отдохнули свыше 2 тыс детей.
 
В Краснодарском крае можно было посетить четыре лагеря в Анапе и Туапсе.

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Власти Московской области организовали отдых для 2,5 тыс детей участников СВО

 

#дети
#лагеря
#отдых
#лето
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Психолог Гарданова не рекомендовала делать пластику при депрессии
31 августа 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Психолог, доктор медицинских наук Жанна Гарданова заявила, что при депрессии не стоит делать пластические операции, а лучше обратиться к психологу или психиатру.
Она объяснила, что при депрессивном состоянии стоит проработать проблемы с соотвествующим специалистом, поскольку пластика вряд ли поможет избавиться от этого состояния.

Специалист отметила, что, кроме этого, есть люди, склонные к постоянным видоизменениям внешности из-за патологического отношения к своему внешнему облику. Таким людям также не стоит делать пластические операции.

«Основной контингент людей, которые делают пластические операции, это девушки, стремящиеся быть на виду у всех и пользоваться вниманием, то есть это черта личности. Но есть другая категория людей, которая относится в своему внешнему виду с пристрастием. Такой человек видит не реальное отражение, а то, что он сам себе внушил. Это болезненное состояние, при котором не стоит делать пластические операции», — сказала в беседе с NEWS.ru Гарданова.

По её словам, обычно вместе с профессиональными хирургами работает консультант-психиатр, который оценивает адекватность обращения пациента.

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#операции
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#депрессия
#хирург
#врач
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В Системе-112 Московской области подвели итоги работы в летний период
31 августа 2023, 17:42

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В каждом сезоне работа специалистов Системы-112 Московской области имеет свою специфику, на которую оказывают влияние климатические условия и другие факторы, относящиеся к тому или иному времени года.

В летний сезон возрастает количество обращений о заблудившихся в лесных массивах любителях «тихой охоты». В этом году операторы единого номера «112» обработали порядка 1000 сообщений подобного характера.

Кроме того, летом поступает много заявлений о происшествиях на водоёмах. За купальный сезон их было зафиксировано более 100.

Также, летом заявители часто жалуются на укусы насекомых и змей.

Всего за летний период 2023 года подмосковная Система-112 приняла свыше 3 миллионов вызовов от жителей и гостей региона. Из них порядка 850 тысяч вызовов адресовано скорой медицинской помощи, 325 тысяч вызовов сотрудников полиции, в том числе — ГИБДД.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Жителям Подмосковья стали доступны новые функции мобильного приложения Системы-112.

У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

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#жители
#купальный сезон
#служба
#112
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Крупнейший маркетплейс Wildberries открыл новый склад
31 августа 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Крупнейший маркетплейс страны Wildberries усилил логистические мощности в связи с открытием нового склада.

Крупнейший маркетплейс России Wildberries открыл новый склад на территории оптово-распределительного центра «Радумля» в Подмосковном Солнечногорске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новый корпус распределительного центра занимает более 30 тыс. кв. метров. Склад оснастили современной системой хранения различных категорий товаров, в том числе и сверхгабаритных — мебели, сантехники, продукции для ремонта и др. Создано 1500 рабочих мест. Объем инвестиций ООО «ПФО Оренбург» составил более 2 миллиардов рублей.

Строительства объекта сопровождал Центр Содействия Строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Путин дал старт движению по мосту через Енисей в Красноярском крае
31 августа 2023, 17:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по развитию региона.
«Разрешаю», — сказал российский лидер.

Напомним, Путин провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути. Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя.

Путин подчеркнул, что важно создать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири. Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион.

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#совещание
#лидер
#путин
#россия
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В Москве умер олимпийский чемпион по гребле Сасс
31 августа 2023, 17:09

Фото: iStock/SergeyPankratov

87-летний олимпийский чемпион по академической гребле 1968 года Анатолий Сасс умер в Москве.
РЕН ТВ пишет, что заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Сасс скончался в своей квартире на улице Маршала Катукова.
 
Анатолий Сасс родился в 1935 году в Москве. В 1968 году выиграл Олимпиаду в дисциплине «академическая гребля на двойке» в паре с Александром Тимошининым.  

Накануне сообщалось о смерти 91-летнего учёного-физика Глеба Склизкова. Он умер в своей квартире на улице Гарибальди. Причина смерти физика не сообщается. Исследователь, несмотря на возраст, продолжал заниматься научной деятельностью. Он изучал работу лазеров и процессы, которые с ними связаны.

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#спорт
#москва
#спортсмены
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ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих обналичить «Пушкинскую карту»
31 августа 2023, 16:22

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В преддверии 1 сентября Центробанк предупредил о наиболее популярных у мошенников схемах по обману родителей и учеников, в числе которых атаки в родительских чатах и предложения по обналичиванию денег с «Пушкинской карты». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.
По информации ЦБ, к мошенническим схемам также относятся предложения о заработке, отправляемое мошенниками в мессенджерах. Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов сообщил о созданных мошенниками ботах, которые предлагают обналичить «Пушкинскую карту», однако в рамках российского законодательство сделать это не представляется возможным.

В большинстве случаев злоумышленники обкрадывают людей и закрывают свои псевдопроекты. Ибрагимов также напомнил о наиболее популярном способе заработка у мошенников — это подделка страниц в социальных сетях. 

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