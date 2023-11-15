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В Одинцове построят новый ландшафтный парк

15 ноября 2023, 12:12
Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Новый ландшафтный парк появится в районе деревни Папушево. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел осмотр территории в деревне Папушево, на которой начали работы по обустройству ландшафтного парка.

«Сегодня осмотрели территорию, на которой планируется благоустройство. Проектирование и сами работы финансирует инвестор коттеджного посёлка, но парковая зона будет доступной для всех и бесплатной. <…> В этом году инвестор благоустроил парковку на 48 мест и приступает к земельным работам. В следующем году сделает черновую планировку, также предстоит проложить коммуникации, подготовить основания и фундаменты для малых архитектурных форм», - отметил глава Андрей Иванов.


Парк будет оснащен эко-тропой, игровыми зонами для детей, а также организуют пространства для занятий спортом и мастер-классов.

Стоит отметить, что завершить строительство парка планируется в 2026 году.

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#одинцово
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#одинцовский городской округ
#подмосковье
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«Иначе вымрем»: Демограф Крупнов объяснил важность внедрения предмета семьеведение
Демограф Крупнов объяснил важность внедрения семьеведения в школьную программу
15 ноября 2023, 12:24

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В 2024 учебном году в российских школах может появиться новый предмет — семьеведение. В специально созданных учебниках подросткам объяснят, как принимать себя, научат основам психологии и педагогики, а также начнут знакомить с основами института семьи. Об этом рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью для «РИА Новости».
Насколько важен этот предмет на самом деле и как сделать его преподавание более эффективным, рассказал корреспонденту «Радио 1» председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

«Это очень полезная инициатива с точки зрения акцента на семью и на её важность», - отметил эксперт. 

Однако, по словам Крупнова, этот предмет, на который вряд ли выделят больше одного часа, рискует затеряться среди остальных, чего допускать категорически нельзя. Именно поэтому семьеведение необходимо внедрить в качестве внеурочной деятельность, считает демограф. 

«Это должно происходить в формате неких острых дискуссий – о роли мужчины, о роли женщины, о будущем семьи, кто, что, кому должен и почему семья так важна», - объяснил Крупнов. 

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Эксперт также предложил такой интересный формат как «встреча со счастливой многодетной семьей», чтобы подростки на наглядном примере могли понять, о чём написано в учебниках. Возможно, информацию стоит преподносить через специально снятые фильмы, но точно не формате домашних заданий, как по математике и русскому языку, подчеркнул Крупнов. 

«Это критически необходимо, иначе мы вымрем. Проблематика семьи должна пронизывать все школьное и дошкольное образование, но в абсолютно умных и тактичных формах», - в завершении отметил эксперт.

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В Москву прилетела россиянка, которую сын бросил на пороге консульства в Мехико
МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла в Москву
15 ноября 2023, 12:02

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Российская пенсионерка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка оставили на пороге консульства РФ в Мехико, прилетела в Москву. Об этом сообщает МИД.
«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — передает РИА Новости сообщение МИД.

По информации агентства, консул Александр Иващенко рассказал, что 73-летняя женщина передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине. Также она имеет проблемы с давлением.

Уточняется, что в 2022 году женщина продала все свое имущество и уехала с сыном и его женой - гражданкой Украины в Мехико. Далее они планировали нелегально пересечь границу и уехать в США. Сделать им это не удалось. Однако позже супруги получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Тогда они бросили пожилую женщину на пороге российского консульства в Мехико, не оставив ей никаких денег.

В России у брошенной сыном пенсионерки не осталось жилья и нет родственников. Однако депутаты планируют обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой для того, чтобы оказать Котовой помощь.
#сша
#помощь
#имущество
#женщина
#депутаты
#мид
#супруги
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Теплоснабжение в Химках будут усиленно контролировать весь зимний период
15 ноября 2023, 10:38

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках для оперативного ремонта возникающих неполадок на сетях теплоснабжения увеличили количество ремонтных бригад и спецтехники. Усиленный режим работы сохранится на весь отопительный период, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-службе администрации муниципалитета.
«В округе к центральному отоплению подключены 1 435 многоквартирных домов. Инфраструктура теплового хозяйства насчитывает 17 котельных, 99 центральных тепловых пунктов и более 450 км трубопровода, по которым тепло и горячее водоснабжение поступает в дома. В прошлом году мы столкнулись перебоями в теплоснабжении. Причина – изношенность сетей и оборудования тепловых пунктов», – сказал Волошин.
Он напомнил, что для комплексного обновления коммуникаций при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минэнерго региона разработали трёхлетнюю программу модернизации всей системы теплоснабжения Химок.    

К нынешнему отопительному сезону в округе выполнили первый этап программы : заменили 15 участков трубопровода протяженностью более 4 км, обновили 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Локально отремонтировали более 100 км сети. 
 
На отремонтированных участках отопление и горячее водоснабжение подаются в полном объёме. На оставшейся, старой части теплосети возникают утечки. С октября в Химках уже устранили почти 240 прорывов на трубопроводе.
 
По поручению главы округа создан оперативный штаб по вопросам теплоснабжения. 

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#химки
#теплоснабжение
#теплотрасса
#дмитрий волошин
#жкх
#московская область
#подмосковье
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На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей
15 ноября 2023, 10:14

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 30 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Подмосковье занимает второе место среди субъектов Федерации по количеству заявок – регион представляют 6569 семей
 
Всего в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» с момента запуска подано более 500 тыс заявок в семейных командах из 89 регионов России. Из-за высокого интереса к конкурсу регистрацию продлили до 18 декабря. 
 
С 25 октября на сайте параллельно с регистрацией стали доступны для выполнения первые задания дистанционного этапа. Весной будущего года команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в окружных полуфиналах. А летом состоится финал. Он соберёт 300 семей со всей страны. 

Главный приз конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий. Победители также смогут отправиться в путешествие по России. 

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#семьи
#семьи с детьми
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Около 50 эвакуированных из Газы россиян временно разместили в Подмосковье
15 ноября 2023, 10:00

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

48 прилетевших в понедельник в Москву граждан России, эвакуированных из охваченного боевыми действиями сектора Газа, находятся в пункте временного размещения в Подмосковье. Об этом сообщил глава пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.
«В понедельник первый спецрейс МЧС привёз из Каира 70 россиян. Часть из них остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском городском округе. Это 48 человек. Они обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания», – уточнил Охотенко. 
В МЧС отметили, что выбрали Подмосковье, так как регион уже имеет опыт приёма и адаптации беженцев. Ранее в область приезжали жители Луганской и Донецкой народных республик.   Эвакуация из сектора Газа россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, была организована российским МЧС совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан России.

13 ноября спецборт Ил-76 МЧС с 70 гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Позже самолёт Ил-76, на борту которого находилась вторая группа из 98 эвакуированных, совершил посадку в той же воздушной гавани. А через КПП «Рафах» в Египте прошла уже третья группа россиян из 40 человек. 
 
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#эвакуация
#сектор газа
#мчс
#подмосковье
#московская область
#волоколамск
#израиль
#безопасность
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Городской округ Пушкинский начали украшать к Новому году
15 ноября 2023, 09:48

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В городском округе Пушкинский приступили к украшению муниципалитета к главному празднику – Новому году. Об этом в своём телегарм-канале написал глава администрации Максим Красноцветов.
По его словам, всего по округу будет установлено более 100 новогодних инсталляций, также сотрудники Городского хозяйства оформят мосты и деревья вдоль центральных улиц. Завершить все работы в округе планируется к 1 декабря.

Отметим, что в этом году в Пушкино обновили Советскую площадь, сквер «Молодожёнов» и территорию перед ЗАГСом. Максим Красноцветов совместно с коллегами оценил качество выполненных работ за год и проверил готовность общественных пространств к зимнему сезону.

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#пушкино
#максим красноцветов
#новый год
#пушкинский округ
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Благоустройство территории «Банного леса» в Красноармейске обсудят с жителями
15 ноября 2023, 09:39

Фото: IStock/Tzido

Жителей Красноамейска приглашают принять участие в обсуждении соучастного проектирования «Банного леса». Об этом в своём телеграм-канале написал глава городского округа пушкинский Максим Красноцветов.
«Напомним, что разработка концепции благоустройства лесопарка "Банный лес" проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды"», — написал Максим Красноцветов в своём канале. 
Собрание запланировано на 18 часов 20 ноября. Всех желающих приглашают во Дворец культуры имени Ленина по адресу: город Красноармейск, улица Комсомольская, 5. Ознакомиться с постановлением о проведении общественных обсуждений можно здесь.


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#лес
#красноармейск
#максим красноцветов
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РИА: Консул в Мексике призвал помочь пенсионерке, которую обманули родственники
15 ноября 2023, 06:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российский консул в Мексике Александр Иващенко призвал помочь пожилой россиянке, которая оказалась брошенной родственниками в чужой стране, в интервью для «РИА Новости».
По словам Иващенко, 73-летняя Валентина Котова вместе с сыном и его женой прибыли в Мексику в 2022 году, предварительно продав всё имущество в России. Они планировали нелегально пересечь границу и попасть в США, однако, миграционная служба пресекла эту попытку. Позднее, сын Котовой и его супруга украинка всё же уехали в Штаты, бросив пожилую мать и дверей российского посольства без средств к существованию. 

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», - отметил Иващенко. 

Консул подчеркнул, что женщина не совсем здорова. Она находится «на уколах» и не встаёт из коляски из-за болей в спине. Иващенко выразил надежду, что в Москве найдутся организации, которые смогут помочь пенсионерке.

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#сша
#имущество
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#пенсионерка
#посольство
#россия
#помощь
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Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов
15 ноября 2023, 06:50

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор расширил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке. К новым 49 наименованиям, включенным в перечень, относятся также китайский протокол Shadowsocks, разработанный для обхода цензуры, и российский ItHelper от компании «Софт Программ».
Согласно информации, предоставленной «Коммерсантом», Роскомнадзор впервые включил в обновленный список блокировки VPN-сервисов протокол Shadowsocks, который изначально появился в Китае для обхода интернет-цензуры. Кроме того, в перечне появился российский ItHelper от компании «Софт Программ».

Эти изменения предоставляют Роскомнадзору возможность блокировать VPN-сервисы с использованием технических средств противодействия угрозам на трансграничных соединениях, установленных на сетях операторов связи. Однако такой подход может создать риск блокировки легальных и законных сервисов.

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