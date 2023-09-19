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В Одинцове построят школу на 1100 мест

19 сентября 2023, 18:03
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В рамках комплексного развития территории Группа компаний «Инград» построит школу на 1100 мест в квартале «Семейный» жилого комплекса «Одинград».

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство образовательного учреждения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В 3-этажном здании школы общей площадью 13,5 тысяч кв. метров будут учиться школьники с 1 по 11 класс.


В школе оборудуют комфортные современные классы, игровые комнаты, музыкальный кабинет, учительские, лаборантские, помещения медицинского блока, пищеблок и обеденный зал, библиотечно-информационный центр, медиатека, читальные залы, демонстрационное пространство с зоной авторского чтения, книгохранилище, актовый зал, два спортивных зала, раздевальные с душевыми и санузлами и другое.

Прилегающую территорию к школе благоустроят.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

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#строительство
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#одинцовский городской округ
#одинцовский район
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В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов
19 сентября 2023, 18:22

Фото: Минэкологии МО / Ю. Мухина

В Истре нашли один из самых необычных грибов Московской области, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. В министерство пришло сообщение из Истры. Житель увидел возле СНТ «Московский писатель» гриб странной формы.
Как выяснилось, гражданину посчастливилось обнаружить охраняемый вид, который ранее не встречался в городском округе. Это звездовик сводчатый, внесённый в Красную книгу региона. В Московской области его фиксировали лишь дважды – в 2015 и 2017 годах в Клину. 
 
Грибы семейства звездовиков привлекают внимание необычным видом. Они похожи на фантастические существа на ножках или на странный архитектурный объект. Такая форма породила множество суеверий о якобы ценных гастрономических и медицинских свойствах гриба. 
 
На самом деле звездовик относится к категории условно съедобных и деликатесом не является. Не обладает он и какой-либо ценностью для лечения болезней. Зато за его сбор полагается административный штраф.

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#московская область
#природа
#лес
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Стартовал приём заявок на конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»
19 сентября 2023, 18:14

Фото: iStock/naruedom

В России состоится онлайн-конкурс видеороликов и аудиоподкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция», подать заявку на участие можно с 1 сентября по 5 октября текущего года. Об этом сообщили в АНО «Информационно-ресурсный Центр «Наше достояние».
Основной целью конкурса является формирование у молодёжи идентичности на основе знакомства с историей географических исследований Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь, который поддерживает социальные инициативы молодых россиян.

В онлайн-конкурсе могут бесплатно принять участие граждане РФ от 10 до 18 лет, которые постоянно проживают на территории своей страны.
Здесь они смогут продемонстрировать свои знания, творческие способности в области географии в онлайн-формате. Победители получат дипломы и подарки от организаторов конкурса. 

Заявку можно подать здесь.

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#рф
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В России пройдет Международный молодёжный кинофестиваль «Мы»
19 сентября 2023, 17:56

Фото: istockphoto/rusak

Фестиваль пройдет на территории России в период с 24 сентября по 24 декабря 2023 года. В конкурсе могут принять участие авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов, возрастная категория которых разделена на две группы: 12-17 и 18-35 лет.
Оценивать работы конкурсантов будут представители российской и зарубежной киноиндустрии, а также общественные деятели и представители культуры.

Основная цель международного фестиваля состоит в популяризации духовных ценностей среди молодежи. Церемония закрытия мероприятия состоится пройдёт 24 декабря 2023 года в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России.

Оставить заявку на участие и ознакомиться с подробностями можно на сайте фестиваля. 

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Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября
19 сентября 2023, 17:15

Фото: iStock/Zolnierek

Пленум Верховного суда определил 21 сентября 2023 года в качестве даты начала работы федеральных судей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает RT.
«Указами президента России Владимира Путина были назначены судьи в суды, которые начнут работать в новых регионах», — цитирует первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова RT.

Отмечается, что с 21 сентября этого года в новых регионах РФ начнут работу областные, городские, районные, межрайонные, арбитражные и гарнизонные суды.

 Напомним, ранее Генпрокуратура РФ отменила незаконные политические приговоры украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были выдвинуты до вхождения территорий в состав России. 

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#генпрокуратура
#рф
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#днр
#лнр
#запорожская область
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Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs
19 сентября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов оценил перспективы развития предприятия ООО «Санрайз».
В Московской области активно развиваются импортозамещающие предприятия, одним из которых является семейное каширское предприятие ООО «Санрайз», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Предприятие занимается выпуском ярких сапог и разноцветных сабо из этиленвинилацетата (ЭВА). 


Глава Каширы Михаил Шувалов посетил предприятие вместе с председателем окружного Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым. Они осмотрели производственные площадки предприятия и оценил сабо нового бренда Glocs.
«Название нашего нового бренда Glocs созвучно наименованию модели одной известной иностранной компании. Однако, произведенная нами обувь отличается – она намного легче иностранных аналогов. Новая линейка включает в себя сланцы и сабо. К разработке подходим серьезно, продумываем дизайн. Подбираем декоративные элементы, смешиваем цвета. Такой подход позволяет нам удерживать наши позиции на рынке», —  рассказала генеральный директор Дарья Котюнина.
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#михаил шувалов
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На подмосковных дорогах по просьбам жителей построят 17 км линий освещения
19 сентября 2023, 16:31

Фото: Минтранс МО

На региональных дорогах в пяти городских округах Московской области до конца года планируют создать 17 км линий наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Сообщается, что это будет сделано для повышения безопасности движения. Новое освещение появится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».   Так, в городском округе Мытищи освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, в Дмитровском городском округе – в деревне Овсянниково, в Солнечногорске – в посёлке Андреевка. 
 
Участки дорог для обустройства освещения выбрали с учётом анализа аварийности на дорогах и по предложениям жителей. 
 
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#минтранс мо
#освещение
#безопасность
#движение
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Леус назвал причину северного сияния в Подмосковье
19 сентября 2023, 16:26

Фото: Istockphoto / AndreAnita

Причиной северных сияний, которые могли наблюдать жители Подмосковья в понедельник вечером, стала магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее СМИ сообщали, что вечером 18 сентября северные сияния наблюдались в Балашихе, Клину, Черноголовке, Сергиевом Посаде и других городах Московской области.

Также Леус отметил, что минувшей ночью в Московской области наблюдались заморозки. Так, на востоке Подмосковья, в Черустях, столбики термометров опустились до -0,9°С. 

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#подмосковье
#московская область
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В Богородском завершили благоустройство Глуховского парка
19 сентября 2023, 16:15

Фото: Минблаго МО

В Глуховском парке Богородского городского округа завершили благоустройство детской игровой зоны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства благоустройства.
На площадке установленные все игровые элементы, соответствующие требованиям безопасности. Общая площадь зоны отдыха в парке – 3 тыс кв м, детской игровой зоны – 360 «квадратов».
 
Для поддержания чистоты и заботы об экологии на территории зоны отдыха установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Дополнительно проведено масштабное озеленение.
 
Площадка уже открыта для гостей парка. В ближайшее время будет названа дата торжественного открытия.
 
Как уточнили в министерстве, в этом году будет обустроено семь больших зон отдыха в парках. Зона отдыха в Глуховском парке – одна из них. 

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#министерство благоустройства мо
#богородский городской округ
#парк
#подмосковные стройки
#московская область
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В Кашире организовали производство сухих каш и супов для военнослужащих
19 сентября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Участников проекта научили рецептуре и теперь они занимаются изготовлением сухих супов для последующей отправки продукции в зону СВО.
«Мы открыли новое направление — изготовление сухих каш и супов, а также мясных чипсов. Сухие каши у нас питательные — молочные. Как только мы объявили о том, что у нас начинает работать «Кухня», стали приходить запросы от наших ребят. На передовую мы уже отправили около 100 порций супов, каш и чипсов. Вот и сегодня мы собрали два индивидуальных комплекта с сухими молочными кашами», — рассказывает руководитель проекта Татьяна Савина.
В меню «Кухни» входят такие супы: борщ, щи, лапша куриная, рисовый суп и суп с гречкой. Срок годности такого супа составляет порядка года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.


Руководитель проекта Татьяна Савина отметила, что планируется также изготавливать мясные каши для военнослужащих.
«Ребята сами изъявили желание помочь нашим военным. И мы решили провести для них мастер-класс по изготовлению сухого душа. Ребята оказались способными учениками. Быстро собрали комплекты. И даже опробовали на себе», — отметила Татьяна Савина.
Каждый желающий может присоединиться к проекту и помогать военнослужащим, присоединившись к телеграмму-каналу «Помощь нашим ребятам – Кашира, Ступино».

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