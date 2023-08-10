В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники проводят работы на участке дороги протяжённостью свыше 15 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки.
В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и укрепят обочины. Читайте также:
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