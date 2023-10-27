В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил благоустройство дворовых территорий в Саввинской Слободе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава городского округа Андрей Иванов вместе с жителям проверил качество ремонтных работ пешеходных дорожек, тротуаров, парковок и проездов.
Стоит отметить, что всего отремонтировали 5 705 кв метров покрытия проездов,1224 кв м парковок и ремонт тротуаров – 1 343 кв метров тротуара, а также дорожные и садовые бордюры.
Кроме этого, на встрече также подняли вопрос об футбольной площадки и благоустройстве детских игровых площадок в Ершовском
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«Ремонт проводился в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 2023 году. Подрядчик ООО «Альпик-М» выполнил свои обязательства на 100%. Здесь были благоустроены пешеходные дорожки, тротуары, проезды на дворовые территории, а также внутриквартальные проезды», – подчеркнул Андрей Иванов.
Кроме этого, на встрече также подняли вопрос об футбольной площадки и благоустройстве детских игровых площадок в Ершовском
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Мира Полтева