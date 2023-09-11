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В Одинцове специалисты начали ремонт Можайского шоссе

11 сентября 2023, 18:17
Фото: istockphoto / blyjak

Фото: istockphoto / blyjak

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты на данный момент снимают старое покрытие и скоро приступят к укладке нового, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Планируется обновить дорожное покрытие на участке протяжённостью 7 км, от посёлка Большие Вязёмы до въезда в посёлок Часцы. По шоссе ежедневно проезжают больше 40 тысяч автомобилистов.


В рамках проекта запланировано обновить покрытие ещё на двух участках Можайского шоссе.

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В Сергиевом Посаде завершили возведение ЖК-долгостроя более чем на 200 квартир
11 сентября 2023, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Сергиевом Посаде финишировало строительство жилого комплекса «Благовест», квартиры в котором несколько лет ждут более 200 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
По итогам проверки ведомство выдало ЖК заключение о соответствии проектной документации. Теперь своё жильё получат 208 пострадавших дольщиков.
 
Ранее сообщалось, что окончание строительства намечено на IV квартал текущего года. Однако благодаря увеличению числа рабочих на объекте его сдали раньше намеченного срока.
 
Возведение жилого комплекса началось в 2012 году, но через шесть лет из-за финансовых сложностей застройщика работы остановились. В 2021 году дом передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, и строительные работы возобновились.

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Более 23 тысяч человек присоединились к онлайн-проекту «Здоровое поколение»
11 сентября 2023, 18:41

Фото: iStock/deniskomarov

В апреле 2023 года был запущен Всероссийский благотворительный онлайн-проект «Здоровое поколение», цель которого заключается в формировании для родителей достоверного ресурса о правильном пищевом поведении детей и принципах здорового образа жизни.
Для того, чтобы у детей развивалось правильное представление о питании и здоровом образе жизни, родителям необходимо применять современные знания и исследования области. В этом помогает онлайн-проект «Здоровое поколение», программа которого содержит порядка 250 уроков, изучить их можно бесплатно. В создании материала участвовало более 50 педиатров, эндокринологов, диетологов, психологов, нутрициологов и других профильных специалистов.

На данный момент в программе участвуют более 23 500 человек. ​Бесплатное участие в проекте можно принять с помощью регистрации на сайте https://zdorovoe-pokolenye.ru.

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За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано порядка 1,7 млн посещений
11 сентября 2023, 18:32

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В период с 4 по 10 августа в парках и лесопарках Московской области отдохнули порядка 1,7 миллиона человек.

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали почти 1,7 млн человек, что на 505 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.  

Самым популярным стал парк в городском округе Балашиха «Пехорка», который посетили 76 тысяч человек, на втором месте по популярности Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском – 61 тысяча посещений, а третье место занял парк Сестрорецкий в Клину – 37 тысяч посещений и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

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На трассе М-2 «Крым» закроют движение по мосту через Оку
11 сентября 2023, 18:17

Фото: Минтранс МО

На 102-м км Симферопольского шоссе в Серпухове с 11 сентября закрыли движение автотранспорта по правому мосту через Оку. Причина - проведение капремонта сооружения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Мост построен в 1965 году, и таких масштабных работ ранее на нем не проводили. Его разберут, заменят пролётное строение, переустроят несущие опоры и усилят фундамент. В итоге габарит проезжей части увеличится с 12 до 15 м, а вместо двух полос движения станет три. 
 
На время работ движение запустят по левому мосту в три полосы: одна – в сторону Тулы, вторая – в сторону Москвы, третья станет реверсивной. Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и светофоров. Красный крест на светофоре – движение по реверсивной полосе запрещено. Зелёная стрелка – движение разрешено. Если на светофорном табло не светятся знаки, движение по реверсивной полосе запрещено.
 
Завершится капремонт в IV квартале 2025 года.
 
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Акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России с 29 сентября по 15 октября
11 сентября 2023, 18:08

Фото: istock / dusanpetkovic

«Цифровой Диктант» — это ежегодная Всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности, которая проходит на платформе ЦифровойДиктант.рф. Акция является самой крупной в России проверкой навыков и умений в области цифровой грамотности и проводится с 2019 года.
В 2023 году акция «Цифровой Диктант» пройдет с 29.09 по 15.10 по всей территории РФ в очном и онлайн-формате.

Во время проведения тестирования планируется проведение различных мероприятий, направленных на рост цифровой грамотности у населения. Среди них разнообразные лекции, пресс-брифинги и возможность прохождения тестирования на специальных офлайн-площадках в разных городах РФ. Основываясь на результатах «Цифрового Диктанта» можно будет определить Индекс цифровой грамотности населения России.

Диктант составлен из заданий, разработанных с учетом нескольких категорий возраста, а именно:  дети (7-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди преклонного возраста (60 лет и старше).

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#онлайн
#образование
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В России проведут «ИТ-диктант», для проверки цифровой грамотности населения
11 сентября 2023, 18:07

Фото: iStock/dusanpetkovic

Всероссийская образовательная акция по проверке уровня цифровой грамотности «ИТ-диктант» состоится 13 сентября, об этом сообщили в Минцифры России.
Диктант проводится с 2019 года, традиционно, в 256-й день года, когда отмечается день программиста.

Целью акции является проверка уровня знаний россиян в сфере компьютерных технологий. По результатам тестирования любой участник сможет самостоятельно понять, какие знания ему стоит «подтянуть».

Принять участие в «ИТ-диктант» и школьники, и взрослые люди, и продвинутые интернет-пользователи. Специально для этого специалисты диктанта разработали три разных уровня проверки знаний. 

Тестирование стартует 13 сентября ровно в 00:00 и закроется 14 сентября в то же время. Зарегистрироваться на него можно, перейдя на сайт ит-диктант.рф.

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Школьники и студенты могут принять участие в Национальной технологической олимпиаде
11 сентября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Стартовала регистрация школьников и студентов для участия в Национальной технологической олимпиаде, в которой могут поучаствовать школьники с 5 по 11 классы, а также студенты колледжей и вузов.

Олимпиада пройдёт по 6 технологическим сферам и 42 профилям, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Все задания, которые будут представлены на олимпиаде, являются реальными отраслевыми задачами, которые будут ставить ведущие российские технологические компании и вузы.

Победители и призеры категории 8-11 классов смогут поступить в ведущие вузы без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ. Также отличившихся ребят будут ждать интересные стажировки.

Узнать подробнее об олимпиаде и условиях участия можно на сайте.

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В Подмосковье пометят серых журавлей для изучения путей их миграции
11 сентября 2023, 17:55

Фото: Минэкологии МО / А. Барташов

В подмосковное Минэкологии обратились специалисты Межрегиональной общественной организации «Русское общество сохранения и изучения птиц имени М. А. Мензбира». Они попросили согласовать мечение четырёх серых журавлей в Талдомском городском округе.
«Планируется, что журавли будут отловлены с соблюдением всех мер предосторожности, помечены цветными кольцами, снабжены GPS-GSM логгерами и отпущены на волю. Это необходимо для изучения мест скопления и миграционных остановок обитающих в Московской области серых журавлей. В дальнейшем полученная информация будет использована для сохранения природной популяции вида», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По его словам, отлов будут производить профессионалы, работавшие со знаменитым Рыжиком. Журавлёнок был помечен в 2018 году в заказнике «Журавлиная родина». С GPS-передатчика, закрепленного на ноге журавля, была получена ценная информация о миграции и зимовке птиц в национальном парке Хула в Израиле. На следующий год Рыжик вернулся в Россию, и сигнал с передатчика поступил из Смоленской области.
 
Сегодня в Подмосковье насчитывается 150-170 пар журавлей.

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#московская область
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Психолог Наумова рекомендовала младшим школьникам посещать не более трёх кружков
11 сентября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что детям со второго по четвертый класс рекомендовано посещать не более двух-трех секций, поскольку сверхнагрузка будет негативно влиять на школьника и его успеваемость.
«Если ребёнок привык и адаптировался к школе, значит, он готов к чему-то новому. Кружки должны быть интересными, приносить радость, удовольствие. Ребёнок должен самоутверждаться на кружках, чувствовать свою значимость, ловкость, успешность. В первом классе лучше не торопиться, внедрить один кружок, если все нормально, вводим второй, но не более», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

При этом, надо учитывать, что кружки не должны мешать основной учёбе, а также отдыху и досугу ребёнка со сверстниками.

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