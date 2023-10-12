В Одинцове торжественно отрыли новый детский садик на 300 мест

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
В р.п Новоивановское Глава городского округа Одинцово вместе с жителями провел торжественное открытие детский садик на 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Одинцово.
Кроме этого, он был построен в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.
Стоит отметить, что общая площадь детского сада равна 4 тысячам квадратных метров, а на прилегающих территориях будут находиться различные зоны отдыха и спортивная площадка.
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«Садик получился отличный — с просторными игровыми комнатами, суперсовременным пищеблоком, полностью оснащёнными спортивным и музыкальным залами. <…>Благодарю подрядную организацию за серьёзный, ответственный подход к делу! », – подчеркнул Глава.
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ап
Мира Полтева