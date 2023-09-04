В Одинцово начнётся строительство поликлиники

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
«После заключения контракта подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить здание и поставить необходимое оборудование. Новое медицинское учреждение будет относиться к ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчик также должен будет предоставить проект благоустройства территории возле поликлиники и дизайн-проект интерьера.
Проектирование и строительство будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области.
Завершение строительных работ намечается на 2025 год.
Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.
Читайте также:
В Красногорске объявлена закупка для детской областной больницы.
Специалисты проведут ремонт центральной Егорьевской больницы.
Объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству парка Малевича.