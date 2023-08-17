В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ

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Член общественной палаты Московской области, доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин отметил, что трёхдневное голосование будет очень удобно жителям Подмосковья и каждый житель региона отдаст свой гражданский долг во благо развития региона.
В Одинцово создаётся общий видеонаблюдательный центр для дистанционного голосования, организованный Общественной палатой Московской области.
«Общественная палата занимается организацией общественного независимого наблюдения за выборами. Готовится огромное количество наблюдателей, которых выдвинули общественные организации, будет также дистанционное наблюдение. Можно приехать в Одинцово, там создается большой наблюдательный центр, где можно будет посмотреть: как голосуют, как считают и так далее. Всё находится перед видеокамерами», — поделился Член общественной палаты Московской области, доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Дистанционное голосование — это важнейшая отличительная черта. Московская область один из немногих субъектов Российской Федерации где проводится электронное голосование», — рассказал Иосиф Дискин.В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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