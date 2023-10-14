В ММЦ «Одинцово» вид на жительство получил немец из мотоклуба «Ночные волки»

Фото: Александра Степанова
Свен Марко Марио Кун переехал в Россию в 2004 году.
С тех пор 49-летний гражданин Германии влюбился в Россию и полностью поддержал позицию россиян. Свен Марко Марио Кун работает преподавателем английского и немецкого языков в Международной языковой школе в Красногорске. Занимается волонтёрством, регулярно ездит в Донецк, Брянск с гуманитарной помощью. Является автором блога, где рассказывает иностранцам о том, как на самом деле обстоят дела в зоне СВО.
Ранее у Свена Марко Марио Кун уже был «вид на жительство», который давал право работать и находиться в стране, но срок действия его завершился. Свен Марко Марио Кун подал документы на оформление гражданства РФ с отказом от немецкого нынешним летом – и уже получил «Вид на жительство». В Многофункциональном миграционном центре «Одинцово» Свену вручили важный документ.
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Ранее у Свена Марко Марио Кун уже был «вид на жительство», который давал право работать и находиться в стране, но срок действия его завершился. Свен Марко Марио Кун подал документы на оформление гражданства РФ с отказом от немецкого нынешним летом – и уже получил «Вид на жительство». В Многофункциональном миграционном центре «Одинцово» Свену вручили важный документ.
«Учитывая, что гражданин ведет активную общественную деятельность на территории РФ, связанную с СВО, и у него были некоторые сложности с документами, при поддержке Главного управления по вопросам миграции, Правительства Московской области этот вопрос был решен», - рассказал начальник отдела оформления видов на жительство управления по вопросам миграции ГУ МВД России по МО, подполковник полиции Дмитрий Чернов.
«Этот документ, конечно, имеет значение, но по состоянию души я давно считаю себя русским и буду делать все возможное, чтобы укрепить позиции России в мире», - заявил Свен Марко Марио Кун.Кун уже 7 лет является членом российского мотоклуба «Ночные Волки». Его соратники приехали в Многофункциональный миграционный центр «Одинцово» поддержать товарища.
«Для меня Свен – очень близкий как брат, а мы все-таки братство и разделяем горести и радости друг друга. Это истинный немец с русской душой», - сказал лидер старейшего в России мотоклуба «Ночные волки» - «Хирург».Напомним, что в ММЦ «Одинцово» принимают иностранных граждан, оказывая услуги по подготовке документов в целях получения разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство в РФ, приобретения гражданства РФ.
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Мария Фирсова