В Одинцовском округе построили новый детский сад на 400 мест

Мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Об этом «Известиям» сообщили в крупных банках.