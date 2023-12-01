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В Одинцовском округе построили новый детский сад на 400 мест

01 декабря 2023, 13:44
Фото: Валерий Жуков

Фото: Валерий Жуков

В микрорайоне Новая Трехгорка городского округа Одинцово построили новый детсад на 400 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Трехэтажный детский сад «Экипаж детства» расположен на на Кутузовской улице микрорайона Новая Трехгорка.

Учреждение, площадью пять квадратный метров, рассчитано на на 16 групп для детей от двух до семи лет. Для них оборудовали внутри здания игровые с интерактивными панелями, спальни, физкультурный и музыкальный залы. Также разместили кабинеты логопеда и психолога, медицинские помещения и пищеблок.


Кроме этого, на прилегающей территории к саду возвели игровые площадки с теневыми навесами и места для занятий спортом.

Стоит отметить, что детский сад вошёл в структуру образовательного центра «Флагман», в которой также включены четыре школы и восемь учреждений дошкольного образования.

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В городском округе Мытищи снесли аварийный дом
01 декабря 2023, 13:05

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

Аварийный многоквартирный дом снесли в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Расселенный аварийный дом был снесен в  рамках масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий региона.

«<…>Основные элементы строения были частично разрушены, объект признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии. <…> На сегодняшний день объект полностью демонтирован, участок свободен от застройки и строительного мусора»,- отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Стоит отметить, что ранее двухэтажный кирпичный жилой дом было включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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#министр
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150 лавочек-навигаторов установлено в лесах Московской области
01 декабря 2023, 13:04

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

С начала года более 150 лавочек-навигаторов установили в подмосковных лесах. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лавочки устанавливают в рамках регионального проекта.

«С начала года в подмосковных лесах установлено 152 таких навигатора. <…> Установленные в лесу лавочки – это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и конечно люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения.<…>», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что установка лавочек производится в местах, где зафиксировано самое большое количество «потеряшек». Кроме этого, дизайны лавочек разрабатываются лесничими самостоятельно.

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Детёныш панды из Московского зоопарка начала передвигаться по вольеру
01 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/Wirestock

Детёныш панды из Московского парка продолжает расти и уже ползает по вольеру, об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своём Telegram-канале.
По словам Акуловой, детёныш начала проявлять много активности и уже ползает по полу вольера. Зоологи говорят, что детёныш развивается хорошо и правильно сгибает задние лапы, отметила гендиректор.
Она также рассказал, что в вольере постелен специальный пол. Он тёплый, экологичный и легко поддается санитарной обработке. 

«Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают – это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее», - заключила Акулова. 

Панда родилась 30 августа. Это первый детёныш большой панды, родившийся в России.

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#животное
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Позиция по СВО или скандалы с «Щелкунчиком»: за что уволили директора Большого театра
Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра
01 декабря 2023, 11:37

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с должности и попрощался с коллективом. О том, почему руководитель покинул свой пост, и кто теперь возглавит театр, расскажет редакция «Радио 1».

Почему Урин уволился из Большого театра


Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина по собственному желанию. Об этом пишет Forbes. Просьба театрального деятеля была удовлетворена. Почему Урин принял это решение неизвестно. Он лично не приводил подробностей своего ухода с должности.

По некоторым данным, причиной увольнения Урина является ранее озвученная им позиция по поводу специальной военной операции на Украине. Якобы он входил в число тех деятелей культуры, которые подписали обращение с призывом о прекращении СВО.

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Другие источники сообщают, что возможной причиной, по которой Урину пришлось оставить должность, были проблемы в работе театра. Ежегодно Большой театр оказывался в центре скандала из-за продажи билетов на балет «Щелкунчик». Руководство обвиняли в создании искусственного ажиотажа, который из года в год приводил к огромным очередям и завышенным ценам на билеты.  

В Большом театре отказались давать комментарии по поводу увольнения Урина.
 


Как Урин попрощался с коллективом Большого театра


Бывший руководитель Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом и заявил, что в настоящее время существуют проблемы с сильными лидерами коллективов. Видео обращения гендиректора к сотрудникам опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.
Бывший директор добавил, что счастлив быть причастным к Большому театру и выразил благодарность творческому коллективу.


Кто возглавит Большой театра после Урина


Новым генеральным директором Большого театра станет российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Георгиев, об этом сообщает телеграм-канал Shot. Официальной информации о назначении нового директора театра в настоящее время нет, однако ожидается, что коллективу Большого театра представят руководителя первого декабря.

До начала 2024 года дирекция Большого и Мариинского театров могут быть объединены. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник. Авторы статьи напомнили, что прежде с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин.
 
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Свое возможное назначение на должность генерального директора Большого театра прокомментировал народный артист России Владимир Георгиев. Он заявил, что в настоящее время он занимает пост художественного руководителя Мариинского театра, и о каких либо кадровых изменениях ему не известно.
 
«Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр. Я не провожу время в сетях, соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал»,— заявил Георгиев.

Чего ожидать от нового директора Большого театра 


Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение на должность генерального директора Владимира Георгиева. Он назвал артиста гением и выразил надежду на то, что назначение состоится в скором времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о назначении Георгиева переадресовал в Министерство культуры.

«Обращайтесь в Министерство культуры, это их прерогатива», – заявил Песков.

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Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту
01 декабря 2023, 11:16

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Об этом «Известиям» сообщили в крупных банках.
Отмечается, что в тот момент, когда жертва реагирует на размещенное объявление об услугах и пишет злоумышленнику в чат, тот переводит общение в популярные мессенджеры, в которых уточняет детали работы и договаривается о дате выезда. В назначенный день мошенник заявляет о необходимости предварительной покупки новых деталей или необходимых инструментов для качественного ремонта.

После этого потенциальную жертву просят перевести денежные средства и направляют ссылку на оплату. Сразу после получения денег мошенник перестает выходить на связь. Общий доход преступников благодаря таким случаям может оказаться значительным.

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С 1 декабря меняются условия разблокировки карт «Тройка» в пригороде
01 декабря 2023, 11:16

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК смогут бесплатно разблокировать карту «Тройка» после случайной блокировки. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД  необходимо будет доплатить за поездку 198 руб. 

Бесплатная разблокировка была введена более 5 месяцев назад, чтобы у пассажиров было время ознакомиться с правилами проезда, если они не знали о необходимости двойной валидации. С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД  необходимо будет доплатить за поездку 198 рублей. Эта сумма составляет размер доплаты билету на 6 тарифных зон.

Блокировка карты может произойти, если пассажир не приложил повторно карту к валидатору при выходе со станции.

«В соответствии с правилами использования карт «Тройка» необходимо валидироваться на входе и выходе с со станции. В данный момент из центра Москвы существуют маршруты от 13 до 20 тарифных зон. Для того, чтобы корректно определить в каком поезде ехал пассажир и по какому маршруту для произведения корректного списания с предоставлением бесплатной пересадки на метро и нужна двойная валидация», - объяснил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Он также подчеркнул, что в случае, если на станции не работают валидаторы или турникеты и отсутствует электричество, то для завершения поездки можно обраться в кассу, где её закроют вручную.

Стоит отметить, что  95% пассажиров ЦППК соблюдают правила двойной валидации на станциях.

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#цппк
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#доплаты
#подмосковье
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В России пройдет молодежный музыкальный фестиваль «МОРФЕСТ – 2024»
01 декабря 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Antonio Suarez Vega

В следующем году в России состоится юбилейный молодежный музыкальный фестиваль «МОРФЕСТ – 2024». Проект реализуется ООО «Группа компаний «ИНКОННЕКТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Мероприятие направлено на сохранение и пропаганду культурного достояния и наследия России посредством патриотической музыки; − интеграцию кадетских музыкальных самодеятельных коллективов в культурное сообщество страны как пример патриотического воспитания подрастающего поколения посредством музыки.

Ключевым событием Фестиваля станет музыкальный конкурс «Мелодии победной весны» среди творческих кадетских коллективов различных ведомств, курсантов и учащихся морских образовательных учреждений России, включая новые территории. Конкурс позволит отобрать лучших исполнителей патриотической песни в возрасте от 14 до 18 лет на право стать Участником Юбилейного молодежного музыкального фестиваля - «МОРФЕСТ 2024».

.Конкурс проводится в период с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года и включает следующие этапы: 1 этап. 01.10.2023 – 01.03.2024. Регистрация. Сбор конкурсных работ. 2 этап. 01.03.2024 – 15.03.2024. Определение победителей конкурса — Участников Фестиваля. 3 этап.20.03.2024 – 30.04.2024. Подготовка КОНЦЕРТНОЙ программы Фестиваля. 4 этап. Май 2024 г. Юбилейный молодежный музыкальный фестиваль МОРФЕСТ-2024.

Подробности на сайте: www.morfest.ru.

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#право
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Игорь Брынцалов поздравил с праздником сторонников партии
01 декабря 2023, 10:44

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Московского областного регионального отделения Игорь Брынцалов поздравил коллег и сторонников «Единой России» с днем рождения партии. Об этом сообщила пресс-служба партии.
1 декабря является днем основания партии «Единая Россия».

«Я поздравляю коллег, наших единомышленников с Днём рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Личный вклад каждого из вас позволяет шаг за шагом реализовывать все задуманные проекты. Результат этой работы не просто заметен, он серьёзно влияет на развитие Московской области. Наши партийные проекты и инициативы находят поддержку у жителей. Желаю всем нам сил, удачи и новых свершений!», – поделился Игорь Брынцалов.

За 22 года работы партии к ней присоединились свыше 67 тысяч жителей Московской области. Также по словам секретаря, за годы работы в Подмосковье «Единая Россия» выстроила эффективную систему работы с жителями.

Стоит отметить, что к декабрю 2023 года партия смогла реализовать более 85% наказов от жителей Московской области.

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Новый современный детский сад построят в Химках
01 декабря 2023, 10:23

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Химках планируют построить новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детсад будет находится на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино».

Здание будет построено в в виде нескольких функциональных блоков общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров. Детский сад будет выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на фасаде. внутри здания будут расположены комфортные групповые помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом.

Стоит отметить, что в учреждении одновременно смогут находится 12 групп детей и 44 сотрудника детсада. На территории сада для детей построят 12 игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки для занятий физкультурой.

Кроме этого, завершить и сдать готовый жилой комплекс  с собственной социальной инфраструктурой планируют в 2032.

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