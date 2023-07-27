В Одинцовском округе построят гостиничный комплекс за 3,5 млрд рублей

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Застройщиком проекта выступает ООО «Стройинжиниринг». Инвестиции застройщика в проект составят порядка 3,5 миллиардов рублей. Строительство будет осуществляться на земельном участке площадью 12 га в районе деревни Волково.
Строительства объекта будут сопровождать сотрудники регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
«Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Общая площадь составит более 24 тыс. кв. метров», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Реализация проекта принесет 500 новых рабочих мест в округе.
Завершение строительства намечается на 2026 год.
Гостиничный комплекс будет подразумевать круглогодичный загородный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. В нем оборудуют: рестораны, игровые для детей, СПА, спортивные площадки, бассейн под открытым небом, джакузи, зоны для переговоров и многое другое.
Особенностью комплекса станут бассейны с водой из пяти морей мира. Специалисты создадут уникальную формулу минерализации воды, которая будут идентична химическому составу воды из пяти морей.
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