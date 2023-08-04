В Одинцовском округе в рядах «Активного долголетия» состоит почти 12 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с участниками одинцовского «Активного долголетия» дальнейшее развитие проекта в муниципалитете.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел в парке «Раздолье» встречу с участниками «Активного долголетия», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
На сегодняшний день в Одинцовском округе работают два Клуба долголетии: в Одинцово и в Звенигороде.
Руководители клубов занимаются увеличением количества активностей для долголетов. В скором времени планируется добавить в число активностей верёвочный парк, катание на сапбордах и скалодром.
На данный момент долголеты выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне, рисование, йогу и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
Узнать о доступных активностях программы «Активное долголетие» можно на сайте.
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«Губернаторская программа «Активное долголетие» очень востребована. Она крайне важна для повышения качества жизни нашего старшего поколения. При её развитии мы опираемся в первую очередь на пожелания самих «долголетов», – рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Руководители клубов занимаются увеличением количества активностей для долголетов. В скором времени планируется добавить в число активностей верёвочный парк, катание на сапбордах и скалодром.
На данный момент долголеты выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне, рисование, йогу и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
Узнать о доступных активностях программы «Активное долголетие» можно на сайте.
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Алиса Сергиенко