В Одинцовском районе МО создадут социальный проект «Мама, я смогу сам!»

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Автор проекта полагает, что его реализация актуальна и необходима на территории Одинцовского городского округа. Родители, которые воспитывают детей с особенностями развития, нуждаются в бесплатной поддержке. В рамках проекта будут проводится диагностики, консультации тренинги, семинары, групповые занятия и т.д.
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