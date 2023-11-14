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В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить

OECD: Литва, Латвия и Чехия одни из самых пьющих стран мира
14 ноября 2023, 08:39
Фото: istockphoto/Kanizphoto

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила употребление спиртных напитков в 48 странах мира, пишет Fox News.
В списке самых пьющих стран мира лидируют бывшие советские республики и государства Восточной Европы. Первыми стали Латвия и Литва. Жители этих стран выпивают в среднем 12 литров алкоголя в год. Далее следуют Эстония, Чехия и Болгария, там потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете не представлено.

В среднем жители этих стран выпивали 8,6 литра алкоголя ежегодно. В 2011 году этот показатель равнялся 8,9 литрам. Сильнее всего он сократился в Литве: 10 лет назад там пили на 2 литра больше. Резко бросили пить и в Ирландии. В Латвии наоборот начали пить на 2 литра больше, чем в 2011 году. В Мексике и Норвегии показатели тоже растут, но лишь на литр.


Запои случаются у 19% взрослого населения этих стран. В Дании, Румынии и Великобритании с этим сталкиваются более 30% населения. В Италии и Турции показатель значительно меньше: менее 3%.

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Опрос: Только 45% россиян стараются честно писать резюме
Аналитики выяснили, каким специалистам проще всего составить резюме
14 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/shironosov

Всего 45% россиян стараются честно писать о своём опыте в резюме, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.
Согласно данным опроса, у 59% респондентов заявили не возникает проблем с подготовкой резюме. К таким людям относятся работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования (63%) и строительства (63%). В этих сегментах специалистам может быть проще составлять резюме за счёт чёткого перечня задач и измеримых результатов, которые можно указать при подготовке документа. Со сложностями при составлении резюме чаще сталкиваются сотрудники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (52%).
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
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#сотрудники
#работники
#работа
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Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о своих разочарованиях в сексе
14 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/shironosov

Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи, пишет «Лента.Ру» посочувствовали мужчине, который принимал лекарства, препятствующие эрекции.

«Мы с экс-девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и пыталась помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование»,- пишет Camo_Toah, пользователь Reddit. 
Другой мужчина вспомнил секс с девушкой, у которой были странные предпочтения. 

«Я годами был влюблен в прекрасную девушку. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом во время секса она попросила наблевать ей в рот»,-вспоминает Important-Anybody-74. 
Женщина жаловалась на то, как однажды ей пришлось успокаивать неуверенного в себе парня. 

«Парень снял штаны и начал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала»,-рассказала пользовательница Battyuterusbabe.
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#секс
#отношения
#общество
#здоровье
#люди
#мужчины
#женщины
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Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд
14 ноября 2023, 08:07

Фото: istock / kicsiicsi

35-летняя школьная консультантка оказалась в суде за секс с учеником.
NBC Philadelphia пишет, что Келли Энн Шутте работала консультанткой в средней школе Pennridge South Middle School в штате Пенсильвания. Осенью прошлого года она сблизилась с 14-летним школьником. Консультантка регулярно переписывалась со школьником в сети и вызывала его в свой кабинет во время занятий. Из-за этого он пропускал уроки. Летом 2023 года Шутте и подросток начали заниматься сексом.

Об отношениях стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте. Они целовались. Это заметил один из членов семьи женщины. Родственник выгнал подростка на улицу. Парень позвонил родителям и рассказал о своей связи с сотрудницей школы.

Мать школьника обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование, во время которого нашли в телефоне школьника сообщения от Шутте и фотографии, которые были сделаны в её доме. Полиция арестовала школьную консультантку. 

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#сша
#школа
#секс
#отношения
#учителя
#подростки
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Палестинец Зороб раскрыл реальные ужасы, с которыми сталкиваются жители Газы
Палестинец Зороб: Жители Газы живут в школах и больницах
14 ноября 2023, 07:23

Фото: iStock/Cineberg

Палестинец Омар Зороб рассказал о том, что сейчас на самом дле происходит в секторе Газа, в интервью для «РИА Новости».
Палестинец встретил свою семью в столичном аэропорту Домодедово. Его родные вошли в число 70 первых эвакуированных из сектора Газа. 

«Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах», - прокомментировал ситуацию Зороб. 

По словам палестинца, как только его семья поехала в сектор Газа, там сразу же началась война. Он выразил благодарность России за эвакуацию людей.

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#домодедово
#война
#палестина
#сектор газа
#семья
#москва
#эвакуация
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Обвиняемого в растрате экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа
14 ноября 2023, 06:49

Фото: iStock/Aaftab Sheikh

Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение и лишении гражданства экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого в России следствие обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщает La Gaceta.
«Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданина Виктора Павловича Трухина за нарушение положений конституции Никарагуа, Закона № 761, Общего закона о миграции и иммиграции и его положений», — говорится в публикации.

Об увольнении Трухина с должности директора НИИ стало известно 7 сентября после плановой проверки Федерального медико-биологического агентства РФ. Спустя два дня суд отправил мужчину в СИЗО по делу о растрате, 13 сентября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Трухин причинил институту ущерб на сумму 436,7 млн рублей. СМИ писали, что эти деньги были переведены на счёт дочернего предприятия НИИ в Никарагуа в 2021 году.

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#суд
#деньги
#проверки
#обвинение
#сми
#нарушение
#предприятия
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#ущерб
#рф
#гражданство
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На Украине заявили о гражданской войне в Закарпатье
Соскин: Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья
14 ноября 2023, 05:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действия Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Об этом он сказал на своём Youtube-канале.
«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — считает Соскин.

Он также с сарказмом похвалил президента Зеленского, отметив его «хорошую работу».

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#венгрия
#украина
#война
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«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57
14 ноября 2023, 04:58

Фото: iStock/scaliger

В госкорпорации «Ростех» заявили, что оснастят многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 двигателем второго этапа. Об этом пишет РИА Новости.
«Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Отмечается, что в настоящее время новый двигатель проходит лётные испытания.

У ВС России на службе находятся шесть Су-57, а к концу следующего года российской армии передадут ещё 22 таких истребителя. К 2027 году ВКС РФ получат 76 СУ-57 согласно программе вооружения.

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#самолет
#испытания
#технологии
#вкс
#вооружения
#рф
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В Севастополе похоронили участника боёв за Мариуполь Суханова
14 ноября 2023, 02:48

Фото: iStock/canbedone

В Севастополе похоронили погибшего начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что под руководством Суханова подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». Об это пишет РБК.
Развожаев рассказал, что в 2002 году Суханов окончил Дальневосточное высшее командное училище с отличием, после чего был назначен в Севастополь. Здесь он проходил службу, начиная с командира взвода и дойдя до начальника штаба-заместителя командира отдельной бригады.

«Он служил и в десантно-штурмовых подразделениях, и в разведке. Прошел «горячие» точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая Орден Мужества. Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями», — написал Развожаев в Телеграм-канале.

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#севастополь
#ранение
#сво
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Юрист Виноградов напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Юрист Виноградов: До 1 декабря нужно оплатить имущественный налог
14 ноября 2023, 02:14

Фото: iStock/blinow61

Юрист Вадим Виноградов напомнил, что 1 декабря — последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год. Об этом пишет агентство «Прайм».
Он предупредил, что за каждый день просрочки со 2 декабря будут начисляться пени. Кроме того, может быть выписан штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога.

Специалист уточнил, что имущественный налог платят за квартиры, комнаты, дома, гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства.

«Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке два процента. На остальные объекты — 0,5%», — пояснил Виноградов.

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