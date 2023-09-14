В одной из школ Каширы провели Урок мужества

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
13 сентября в школе № 4 в городском округе Кашира состоялся Урок мужества.
На Уроке мужества присутствовали участник СВО, награждённый медалью Суворова Владимир К., действующий участник СВО, старший лейтенант Алексей Н., а также председатель Каширского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Михаил Ануров и председатель Каширской организации «Боевое братство» Александр Серяпин, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Урок мужества организован для учеников от 5 до 11 класса для повышения патриотизма, разъяснения понятий «подвиг», «героизм».
Школьники смогли вживую увидеть лица солдат, которые совершили подвиги и которых наградили медалями от правительства страны.
В ходе встречи гости и школьники почтили минутой молчания ушедших Героев.
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Урок мужества организован для учеников от 5 до 11 класса для повышения патриотизма, разъяснения понятий «подвиг», «героизм».
В ходе встречи гости и школьники почтили минутой молчания ушедших Героев.
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Алиса Сергиенко