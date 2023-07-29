В «Одноклассниках» уберут возможность ставить оценки фотографиям

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Соцсеть «Одноклассники» уберет возможность ставить оценки фотографиям до конца августа.
Об этом рассказал представитель соцсети, сообщает РБК. Данная функция станет недоступна для всех пользователей до конца августа. Представители социальной сети уверены, что эти изменения снизят уровень негатива между пользователями.
Также стало известно, что после ребрендинга Twitter посты будут называться не «твитaми», а «иксaми». Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети. По словам бизнесмена, принципом социальной сети является свобода слова. Ключевой целью Twitter является размещение на площадке любой информации под названием X.
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«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций», — сообщили в «Одноклассниках».
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Мария Фирсова