В округе Чехов пройдет выездная администрация

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
Встреча пройдет в доме культуры «Мечта» по адресу село Дубна, дом 30.
«9 августа совместно с коллегами и депутатами с 18.00 до 19.00 проведем «выездную Администрацию» в ДК «Мечта», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Выездная администрация проходит вечером, в конце рабочего дня, для удобства жителей округа.
Получить консультацию по записи на прием можно по номеру телефона: +7 (496) 727 91 17.
Обращения жителей принимаются 8 августа с 09:00 до 18:00.
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