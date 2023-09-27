В октябре в 8 городских округах Подмосковья пройдут «Фермерские выходные»

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«В сезон сбора урожая фермерские рынки выходного дня особенно актуальны для жителей и гостей Подмосковья. Хозяйства могут реализовать свою продукцию, а покупатели — приобрести натуральные и качественные продукты», — сказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
На рынках будут представлены: сыр, мясные деликатесы, копчёная и свежая рыба, сыродавленное масло, натуральный мёд, натуральные соки и другое.
Рынки разместят перед входом в гипермаркеты «Глобус» с 6 по 8 октября в Пушкино и в Королёве, с 13 по 15 октября в Балашихе и Котельниках, с 20 по 22 октября в Щёлково и Электростали и с 27 по 29 октября в Климовске и Одинцове. Режим работы рынков будет с 10:00 до 20:00.
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