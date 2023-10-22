В Омске девочку, над которой издевались, переведут в другой детский дом

Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика стало бы свидетельством того, что святыни для киевского режима являются лишь разменной монетой для достижения глубоко чуждых религии и вере целей. Об этом РИА Новости сообщил источник.