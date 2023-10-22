В Омске девочку, над которой издевались, переведут в другой детский дом

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Завтра в Большие Уки, где случился инцидент, приедет проверяющая комиссия
Об этом «Подъёму» рассказала детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина.
Несмотря на утверждение властей, что таких случаев в регионе зафиксировано не было, один из бывших воспитанников Большеуковского дома детства рассказал Газете.ru, что издевательства и физическое насилие там были постоянными. К примеру, ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.
Напомним, в субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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«Создана рабочая группа по проверке учреждения, выезд специалистов и экспертов будет осуществлен завтра. Выводы будут после проверки. Девочка пострадавшая будет переведена в другое учреждение, подведомственное министерству образования Омской области»,- сказала Степкина.
Напомним, в субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Мария Фирсова