В ООН считают экстремальную жару нормой

Фото: iStock/Chalabala
Всемирная метеорологическая организация называет экстремальную жару новой нормой.
Всемирная метеорологическая организация, которая является специализированным учреждением ООН, сообщила, что экстремальную жару, которая установилась в июле и августе в нескольких регионах Северного полушария, нельзя считать неожиданностью.
По его словам, частота и интенсивность данных явлений как волны тепла и сильные осадки, выросли за последние десятилетия. Деятельность человека стала основной причиной изменения климата.
Прошлый месяц оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В августе также сохранится неблагоприятная погода. Об экстремальной жаре предупреждают европейские метеослужбы, в их числе Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Польша, Хорватия, Франция и Швейцария.
Метеослужба Франции прогнозирует температуру до +40 градусов в южных районах страны. Швейцарские метеорологи сообщают, что на большей территории страны установится температура от +33 до +35 градусов. В марокканском Агадире зафиксирован национальный температурный рекорд в +50,4 градуса. Турция также бьёт рекорды: там 49,5 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.
По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд спрогнозировали жару, как в Турции, на российском юге
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Путин: необходимо приспособиться к неизбежным климатическим изменениям
«Это новая норма, и это не является неожиданностью», —заявил на брифинге в Женеве эксперт ВМО по климату Альваро Силва.
Прошлый месяц оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В августе также сохранится неблагоприятная погода. Об экстремальной жаре предупреждают европейские метеослужбы, в их числе Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Польша, Хорватия, Франция и Швейцария.
Метеослужба Франции прогнозирует температуру до +40 градусов в южных районах страны. Швейцарские метеорологи сообщают, что на большей территории страны установится температура от +33 до +35 градусов. В марокканском Агадире зафиксирован национальный температурный рекорд в +50,4 градуса. Турция также бьёт рекорды: там 49,5 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.
По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд спрогнозировали жару, как в Турции, на российском юге
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Путин: необходимо приспособиться к неизбежным климатическим изменениям
Мария Фирсова