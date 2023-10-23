В ООН сообщили о прибытии второго конвоя гуманитарного груза в сектор Газа

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о прибытии в сектор Газа 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной ООН и египетским обществом Красного Полумесяца. Об этом он написал в соцсети X.
«Еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН в воскресенье пересекли пограничный переход Рафах и прибыли в сектор Газа», — говорится в публикации.
Гриффитс отметил, что это ещё один проблеск надежды для миллионов людей, которые остро нуждаются в гуманитарной помощи.
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Диана Аванесян