В ООН заявили о расизме Запада в обращении с беженцами

«Поскольку в этом году мы отмечаем Всемирный день беженцев и отмечаем 75-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, крайне важно признать сохраняющиеся проблемы, которые продолжают влиять на обращение с насильственно перемещенными лицами. В этом контексте особенно важно рассмотреть роль стран Глобального Севера, так как оттенок расизма, патриархата, превосходства и историческое наследие колониальных завоеваний все еще сильно влияет на подход к ситуациям насильственно перемещенных лиц», — цитирует агентство текст документа, распространенного УВКПЧ.





Независимые эксперты ООН заявили, что наследие расизма и неоколониализма по-прежнему явно прослеживается в странах Северного полушария в обращении с беженцами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление нескольких специальных докладчиков ООН.Они также напомнили, что 2022 год стал самым большим в истории увеличением числа насильственно перемещенных лиц во всем мире. По данным ООН, в прошлом году из своих домов были изгнаны более 108 миллионов человек по всему миру.Ранееписало, что немцев возмутила «наглая» беженка с Украины, оскорбившая арабских мигрантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.