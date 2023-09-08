В ОП Подмосковья рассказали об особенностях работы наблюдателей на выборах

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«Наблюдатель, который закреплен за избирательным участком осуществляет работу, основываясь на нормативно-правовых актах. Перед началом голосования он должен обязательно обратить внимание на то, что урна пустая. Избирательная комиссия следит за четким соблюдением правил. При этом основными участниками организационного процесса являются люди, которые сидят на избирательных участках. В случае каких-либо непонятных ситуаций наблюдатель должен в первую очередь обращаться к председателю для разбора ситуации», - рассказала Дмитриева.
Она подчеркнула, что общественный наблюдатель не должен иметь партийную принадлежность. По словам Дмитриевой, это имеет принципиальную важность. Также он должен быть стрессоустойчивым.
«Когда человек проявляет чрезмерную усердность, он может мешать всему процессу голосования. Бывали случаи, когда при каких-то провокационных действиях наблюдатель срывался с места, хватал телефон и начинал снимать, а в кадр попадали люди с персональными данными, лицами. Этого делать нельзя. Человек должен осуществлять эту деятельность в рамках своих полномочий и компетенций», - объяснила собеседница «Радио 1».
Дмитриева также объяснила, что камера видеонаблюдения должна быть направлена четко на урну для голосования без препятствий и помех. Представитель видеоконтроля должен иметь возможность видеть все, что происходит рядом с ней. Она должна всегда находиться в кадре, даже тогда, когда к ней никто не подходит. Если же урну в кадре не видно, то могут появиться какие-то подозрения, заключила первый зампред Общественной палаты Подмосковья.
Напомним, жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Завершится оно 10 сентября в 20:00.
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