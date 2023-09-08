В ОП Подмосковья рассказали об особенностях работы наблюдателей на выборах

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что 7 сентября на землях лесного фонда Московской области произошёл один пожар в Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес». По данным, загорелся лес на площади 0,05 га.

7 сентября на землях лесного фонда Московской области произошёл один пожар. В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес» загорелся лес на площади 0.05 га. Пожар был потушен за два часа. Было задействовано 4 единицы техники, 7 человек.

В пятницу, 8 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

В субботу, 9 сентября на всей территории подмосковного региона передают III класс пожарной опасности.

В воскресенье, 10 сентября на большей части территории региона прогнозируют III класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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