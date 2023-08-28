В ОП РФ оценили закон о трудовом воспитании школьников

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Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» одобрил нововведения для российских школьников, которые вступят в силу 1 сентября текущего года.
Напомним, с 1 сентября в школах ученики должны будут вести трудовую деятельность с учетом своих возрастных особенностей. Это и уборка классов, посадка деревьев, шитье, помощь в библиотеке и другое. Также в школах начнут давать начальную военную подготовку.
По его словам, те навыки, которые будут получены в школе, повысят возможность выжить в условиях военного конфликта. При этом он также отметил, что в школьную программу необходимо вернуть российскую литературу, которая поможет вырастить нравственно здорового человека. Тогда и труд, и умение владеть автоматом будут служить доброму делу, уверен Пожигайло.
Эксперт подчеркнул, что необходимо создать в школах устав, в котором будут приписаны правила поведения, а также права родителей и учеников. Пожигайло уверен, что система более строго отношения к детям положительно сказывается на нравственном состоянии учеников, их успеваемости и тяге к наукам.
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«Без труда человек в некотором смысле деградирует, а ребенок растет избалованным и эгоистичным. Важно воспитывать в детях труд и давать им дополнительные навыки. В таком случае у детей появляется возможность обнаружить в себе некоторые таланты. Начальная военная подготовка также очень важна. Дай Бог, чтобы не было войн, но, возможно, придётся защищать родину с оружием в руках», - рассказал Пожигайло.
«Также важно вернуть некий статус учителям. Ученики должны убирать класс, стирать с доски. При этом учитель должен быть возвышен. Бесправью учителей пора положить конец. Учитель всегда прав и должен иметь право наказывать учеников. Сейчас многие родители необразованные, некультурные и глуповатые. Они приводят в школу таких же детей и пытаются качать права перед учителем», - считает собеседник «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что необходимо создать в школах устав, в котором будут приписаны правила поведения, а также права родителей и учеников. Пожигайло уверен, что система более строго отношения к детям положительно сказывается на нравственном состоянии учеников, их успеваемости и тяге к наукам.
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Элина Позднякова